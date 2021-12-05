德國準外長發表對中強硬言論 中國駐德使館：勿成為「築牆者」

德國準外長貝爾伯克發表對中強硬言論，中國駐德大使館發表聲明回應。（法新社）

2021/12/05 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕德國新政府即將上任，綠黨籍的準外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前接受柏林《日報》（Die Tageszeitung）訪問時曾對中國表達強硬立場，並表示不排除抵制北京冬奧的可能性。面對貝爾伯克的言論，中國駐德大使館也發表聲明，呼籲德國應該客觀地看待中國與中德關係，將精力放在推動雙方合作，做兩國之間的「建橋者」，而非「建牆者」。

德國之音報導，貝爾伯克接受《日報》訪問時提到未來的外交政策走向，表示以價值觀為導向的外交政策始終是對話與強硬的交互作用，即使近年來有人認為沉默有其說服力，但就長遠來看，這並不是一種外交形式。針對中國方面，貝爾伯克認為，中國對新疆維吾爾族的待遇、中國記者張展的拘留，以及網球明星彭帥的不確定性，都將列為值得關注的領域。

請繼續往下閱讀...

至於是否抵制北京冬奧，貝爾伯克表示，目前並沒有排除可能性，德國政府應仔細審視奧運，政府有不同的處理方式，這在未來幾週內會被討論。

針對貝爾伯克的相關言論，中國駐德大使館發表聲明，重申中國重視中德之間的全方位戰略夥伴關係，中德關係穩定發展不僅對兩國有例，也有利於世界。中國駐德大使館也強調，希望德國「個別政客」能客觀地全面看待中國以及中德關係，尊重中國核心利益，把心力放在中德各領域合作方面，做兩國之間的「建橋者」，而非「建牆者」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法