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    德國親中「梅規蕭隨」？ 吳釗燮點出觀察重點：台德關係更好

    民進黨立委蔡適應（左）今天在立法院外交及國防委員會，質詢外交部長吳釗燮（右）。（擷取自國會頻道直播）

    民進黨立委蔡適應（左）今天在立法院外交及國防委員會，質詢外交部長吳釗燮（右）。（擷取自國會頻道直播）

    2021/12/08 14:40

    〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院外交及國防委員會今針對反萊豬公投結果，政府可能因應作為，邀請外交部長、經濟部等單位官員備詢。民進黨立委蔡適應詢問外交部長吳釗燮，對於德國新總理蕭茲認為將跟中國維持和緩的關係的看法。他回應，德國新政府政策方向，仍應以聯合執政協議（組閣協議）來看最為準確；對於台德關係展望，相較之下會比前一任政府更好。

    根據簽訂的聯合執政協議，德國社民黨、綠黨和自民黨確定共同組閣，含序言在內共9個章節，第7章「德國對歐洲及世界的責任」中，除了多次提到中國，也明確提到台灣，「台海現狀只有透過和平方式，以及在兩岸均表示同意的情況下，才能被改變。在歐盟『一中政策』框架下，支持民主的台灣參與國際組織。」

    吳釗燮指出，當初3個黨組閣時所簽訂的「聯合執政協議」，對於如何看待德國與台灣的關係講得很清楚，包括支持台灣參與國際社會；支持台灣跟中國之間，要以和平穩定方式相處，並要中國放棄片面改變現狀等，這些對台灣來講，都比原本的梅克爾政府對台態度更加友好。

    吳釗燮強調，3個黨組閣時所簽訂的「聯合執政協議」，是對未來政策重要基石，也是看待德國未來政策最好的基準。以此來看，接下來可以預期，我國與德國之間的關係，會比原本更好。

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