憂媒體評論誤導讀者 外交部澄清未曾自稱「自治島嶼」

美國12月9日至10日將召開首屆全球民主峰會，台灣正式獲邀，屆時將由駐美代表蕭美琴和政委唐鳳向世界分享台灣的民主故事。（圖擷自蔡英文臉書）

2021/12/05 13:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合報今刊登評論，文中提到「外交部長吳釗燮清楚表示台灣是『以一個自我治理的島嶼的代表』參與民主峰會」，外交部今天嚴正澄清表示，孫揚明文所引之語，是美媒觀察用語，不是外交部新聞稿內容，更沒有所謂外交部長清楚表示，但卻被錯誤引用並引伸，誤導讀者，故澄清說明。

聯合報民意論壇版今（5）登出曾任職媒體高層多年的孫揚明先生的評論《台海不穩全因碰觸一中紅線》，其中提到美媒報導「外交部長吳釗燮清楚表示台灣是『以一個自我治理的島嶼的代表』參與民主峰會」，文章並基於此進行評論。

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外交部今天表示，雖然該文中並未指明是哪篇美媒報導吳部長曾口出此言，但應是指美國媒體「政治」（Politico）於12月2日一篇有關我國的報導。該報導先述及觀察說明，再接著以引號引述外交部新聞稿。相關內容是美媒自己用語，不是外交部新聞稿內容，更沒有孫揚明所說的外交部長清楚表示，但卻被曾任職媒體高層多年的資深媒體人錯誤引用、引伸，誤導讀者並引發關切。外交部謹此澄清說明。

美國將於12月9日至10日，以線上形式召開首屆全球民主峰會（Summit of Democracy）。外交部11月24日時宣布，我方將由行政院政委唐鳳和駐美代表蕭美琴代表我國政府與會。外交部當時聲明提到，我方樂願在民主峰會與各國分享台灣成功的民主故事，期待讓台灣的民主成果獲得應有的彰顯。美媒「政治」（Politico）報導引述相關段落，形容「這個自治島嶼預計將扮演重要角色」。

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