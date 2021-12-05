愛爾蘭記者：沒惹惱中國 別說你撐人權

愛爾蘭參議院月初通過挺台決議案，我國外交部表示感謝。（取自外交部臉書）

2021/12/05 06:10

〔記者楊丞彧／綜合報導〕愛爾蘭參議院近日跟進了法國與荷蘭通過了挺台決議案，愛爾蘭最大媒體之一「愛爾蘭時報」的政治版主編雷希昨也投書呼籲，許多歐盟國家正與台灣建立更密切的聯繫，愛爾蘭也應該加入行列，為其所信仰的價值發聲。他除了提到立陶宛的案例，也強調「除非你惹惱中國，否則你就不是真的支持那裡的人權」。

我國外交部日前指出，愛爾蘭參議院於12月1日一致通過挺台決議，展現對台灣的高度支持。決議文7項內容中，除譴責中國人權狀況惡劣及拘禁愛爾蘭籍人士外，有5項與台灣有關的決議條文，包括呼籲愛爾蘭政府持續堅定支持台灣的政治自由、重申反對以武力解決兩岸分歧丶要求愛爾蘭政府增進與台灣政府及人民的互動、譴責阻撓台灣參與國際組織或孤立台灣加入國際人道倡議相關行徑。

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雷希表示，愛爾蘭參議院上週為了愛爾蘭前副總理、現任參議員麥道威（Michael McDowell）提出的決議案，召開了一場針對中國人權與愛台關係的辯論；雷希指出，中國的系統性踐踏人權的案例多到罄竹難書，包括對新疆維吾爾人的瘋狂迫害（種族屠殺）、鎮壓香港所剩無幾的民主與人權、霸凌台灣以及把自己人民視為草芥。

而在辯論中，參議員魯恩講述了中國以系統性強姦作為武器對付維吾爾族婦女的報導，其他參議員引用了數十份關於維吾爾人被拘禁、遭受酷刑和文化滅絕的可信報告。而愛爾蘭統一黨的參議員沃德講得更直白，「發生在中國的事情就是種族滅絕，與上世紀初期發生在歐洲大陸的事情一樣糟，規模也不相上下」。

雷希指出，如同參議員所言，習近平會不會看著這場辯論看到腿軟是存疑的，愛爾蘭也影響不了中國內政，但仍可以做些事，尤其是在歐盟內發出強而有力的聲音，要讓中國為其在境內外的行為負責；雖然中國可能不在乎愛爾蘭說了什麼或做了什麼，但它會在乎歐盟的行動。參議員們咸認，無論會有造成多少不便，仍須對此發表意見。

不過，雷希也提到，愛爾蘭政府滿腦子想著與肥滋滋的中國市場強化聯繫，主管海外援助與僑民的愛爾蘭外交部次長布洛菲答辯時也堅稱，愛爾蘭不會在中國人權議題上催油門，以免激怒中國。布洛菲辯稱「我們支持人權，但我們不反中；當我們挑戰中國的政策時，我們並非要破壞中國主權；與此相反，我們強調中國必須以尊重國際人權責任的方式行事」。愛爾蘭外交部長柯文尼也堅稱，愛爾蘭對此有公開坦率地表達擔憂。

雷希對此表示，柯文尼確實說了，但中國完全不痛不癢。「除非你惹惱中國，否則你就不是真的支持那裡的人權」，這是個艱難但公平的規則；而尋求與台灣更緊密的關係，肯定會讓北京盯上。中國討厭歐洲國家跟台灣的友好關係，因為台灣有茁壯的民主、獨立的法律制度且維護個人權利；這些歐洲人認為理所當然的事情，而中國以及現在的香港公民卻被剝奪了這些權利，只能生活在共產主義專政的統治之下。

雷希進一步提到，中國近來完美展現了就算再小的國家跟台灣發展關係，也都讓其坐立難安，而這個小國正是立陶宛。雷希指出，當立陶宛因國安問題棄用華為，並且與台灣發展更緊密的關係時，中國氣噗噗地在一場超鬧的不對稱爭端中，花了好幾個月以超高規格在自家媒體猛轟小國立陶宛。

雷希呼籲愛爾蘭的眾議員，也應就中國人權問題召開辯論，不過他也說眾議員中有內應，多年前竟曾發信給同僚，警告與台灣交流會傷害與中國的經貿聯繫，這是赤裸裸的干預。

雷希重申，愛爾蘭曾在台灣設辦事處，但2012年就關了。而現在許多歐盟國家正與台灣建立更密切的聯繫，愛爾蘭也應加入行列，為所信仰的價值發聲，按照自己的原則行事並拒絕霸凌。

愛爾蘭議會外觀。（取自愛爾蘭議會推特）

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