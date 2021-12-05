制裁侵害人權國貪官 美促盟邦跟進

中共中央宣傳部副部長徐麟4日在中國國務院記者會上，展示「中國的民主」白皮書，宣稱中國的民主是最廣泛、最真實、最管用的「社會主義民主」。（美聯社）

2021/12/05 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國將於九、十兩日舉辦線上民主峰會，根據華爾街日報獨家披露，本週峰會舉行前，美國將宣布制裁涉及貪瀆、侵害人權與破壞民主的外國政府官員與人士，並且敦促參與民主峰會的其他上百個國家跟進制裁。美國財政部官員三日已向路透證實確有其事。

透過制裁推動民主復興

白宮官員指出，制裁是拜登政府推動全球民主復興的重要工具，拜登政府希望透過全球協調一致的行動，讓制裁更為有效。美國會動用包括全球馬格尼茨基人權問責法等多項制裁工具，由多個政府機關宣布制裁措施。

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不具名美國財政部官員表示，財政部將宣布的措施包括阻止外國貪污官員利用房地產市場洗錢的漏洞，也會加強要求公司透明化，不讓貪腐人士有可趁之機，把髒錢送到美國。財政部會對涉及貪瀆、迫害、組織犯罪與嚴重侵害人權者的個人採取一系列行動，以遏止他們破壞全球的民主與削弱民主制度。

俄寡頭富豪、中國官員、伊朗都被點名

美國官員不願事先點名可能遭制裁人士，但國會議員與人權團體都呼籲拜登政府應加強制裁俄羅斯的寡頭富豪、中國官員和其他惡名昭彰的人權侵害者。報導特別點名伊朗是一個可能目標，指控伊朗政府對異議人士動用酷刑與殺害。

澳洲國會三日通過制定馬格尼茨基制裁法，成為仿效美國採用類似法律的最新國家，據此可依法凍結外國貪官及侵害人權官員、機構或團體在澳洲資產，並禁止相關人士入境。美國盟邦中，包括加拿大、歐盟與英國都已經更新相關法律，以求更有效應對違反人權者。

美國政府官員說，在民主峰會上與各國協調推動馬格尼茨基制裁法，是拜登政府主要目標之一。其它的倡議包括捍衛媒體權利、公平選舉、對抗貪腐，以及鼓勵女性與邊緣化人口參政。此外，拜登政府還將限制出口監控工具等其他可用來侵害人權的科技，顯然暗指中國。

中國嗆民主不用外人指點

未獲邀請參與民主峰會的中國四日發表「中國的民主」白皮書，宣稱民主不是少數國家專利，「一個國家是不是民主，應該由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳」。中共中央宣傳部副部長徐麟更反批美方，藉民主峰會打壓與其制度不同的國家。

中共中央政策研究室副主任田培炎也說，中國是個人口大國，只有堅持黨的統一領導，才能「保證民主的正確方向」，若搞「西方那一套所謂的民主」，很容易「搞散、搞亂」。

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