梅克爾卸任前最後一槍 未打疫苗不准出入文化、休閒場所

即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel，見圖）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外禁止進入文化、休閒場所。（圖/美聯社、歐新社，本報合成）

2021/12/02 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外，禁止進入文化、休閒場所。

據《法新社》報導，德國總理梅克爾今（2）日為因應德國第4波疫情爆發，宣布即日起未施打疫苗者，不准出入除民生必需外的公共場所。

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梅克爾表示：「全國文化及休閒場所，將只對完整接種疫苗，或曾確診且已康復的民眾開放。」

梅克爾也強調，這項在德國被稱為「2G」的防疫禁令，也將適用在零售業，即健康條件允許接種但卻選擇不接種的民眾，將無法進入除了民生必需以外的商店。

此外，德國政府也將針對未接種疫苗者進行接觸管制。全國感染率每10萬人超過350人的地區之內，所有酒吧、舞廳都必須暫停營業，且各邦政府可視情況自行加重防疫禁令。

據悉，德國雖然全國疫苗覆蓋率將近70%，但今（2）日總確診人數超過7.3萬人，死亡388例。總理梅克爾今（2）日稍晚將卸任，結束長達16年的總理生涯，並在下週正式交棒給蕭茲（Olaf Scholz）。

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即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel，見圖）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外禁止進入文化、休閒場所。（歐新社）

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