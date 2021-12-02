為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    梅克爾卸任前最後一槍 未打疫苗不准出入文化、休閒場所

    即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel，見圖）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外禁止進入文化、休閒場所。（圖/美聯社、歐新社，本報合成）

    即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel，見圖）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外禁止進入文化、休閒場所。（圖/美聯社、歐新社，本報合成）

    2021/12/02 22:31

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病）肆虐全球，即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外，禁止進入文化、休閒場所。

    據《法新社》報導，德國總理梅克爾今（2）日為因應德國第4波疫情爆發，宣布即日起未施打疫苗者，不准出入除民生必需外的公共場所。

    梅克爾表示：「全國文化及休閒場所，將只對完整接種疫苗，或曾確診且已康復的民眾開放。」

    梅克爾也強調，這項在德國被稱為「2G」的防疫禁令，也將適用在零售業，即健康條件允許接種但卻選擇不接種的民眾，將無法進入除了民生必需以外的商店。

    此外，德國政府也將針對未接種疫苗者進行接觸管制。全國感染率每10萬人超過350人的地區之內，所有酒吧、舞廳都必須暫停營業，且各邦政府可視情況自行加重防疫禁令。

    據悉，德國雖然全國疫苗覆蓋率將近70%，但今（2）日總確診人數超過7.3萬人，死亡388例。總理梅克爾今（2）日稍晚將卸任，結束長達16年的總理生涯，並在下週正式交棒給蕭茲（Olaf Scholz）。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel，見圖）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外禁止進入文化、休閒場所。（歐新社）

    即將下台的德國總理梅克爾（Angela Merkel，見圖）今（2）日針對德國第4波疫情爆發開出最後一槍，下令縮緊未施打疫苗者的自由，除民生必需外禁止進入文化、休閒場所。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳染力驚人！歐盟CDC：近期內Omicron將佔逾半數新病例
    2021/12/02 21:52

    傳染力驚人！歐盟CDC：近期內Omicron將佔逾半數新病例
    中國疫情再起 哈爾濱鼓勵主動採檢「確診獎金4萬」
    2021/12/02 20:39

    中國疫情再起 哈爾濱鼓勵主動採檢「確診獎金4萬」

    金管會保險競賽 元大壽連續4年獲肯定
    法國本土出現首例Omicron！ 患者自奈及利亞回國
    2021/12/02 19:15

    法國本土出現首例Omicron！ 患者自奈及利亞回國
    誓言對中國強硬！ 德國準外長：不排除抵制北京冬季奧
    2021/12/02 11:10

    誓言對中國強硬！ 德國準外長：不排除抵制北京冬季奧

    過年好去處 不用出國也能享受生活
    武漢肺炎》Omicron傳染力強 歐盟主席：考慮是否強制接種
    2021/12/01 23:12

    武漢肺炎》Omicron傳染力強 歐盟主席：考慮是否強制接種
    不為人知的一面？梅克爾軍樂送別曲目挑龐克樂
    2021/11/30 12:57

    不為人知的一面？梅克爾軍樂送別曲目挑龐克樂
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播