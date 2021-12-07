北市府公告文基會可買基金、投資案 挨轟亂搞一通恐賠納稅錢

圖為文基會策辦之2020台北電影節。（翻攝自文基會官網）

2021/12/07 19:58

〔記者郭安家／台北報導〕台北市政府近日沒經過議會審查，公告修改「台北市政府文化局主管財團法人台北市文化基金會監督管理要點」，以人民納稅錢做主要經費的文基會，依據審計處加列監管條件，若文基會有涉及轉投資行為須受市府監管程序，將來可轉投資買規模超過2億元的基金，5類基金適用，而文基會董事會還可決議，投資文創案或財團法人產業投資案。對此，北市議員許淑華批評亂搞一通！萬一投資失利賠錢，賠的是納稅錢，並擠壓藝文團體資源。

文化局長蔡宗雄說，現在及在他可預見未來，文基會沒有適用條件，沒閒錢做投資，這有點像盲腸條款；是因審計部台北市審計處發函，指「法律授權主管機關本於安全可靠原則，訂定有助增加財團法人財源之投資項目及額度，惟機關迄今未訂定有關規範，允應檢討妥處」，因此文化局要訂規範，不是說永遠用不到。

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北市府新公告要點訂出擬投資基金績效條件，而文基會可買股票型基金、指數股票型基金、金管會核准核備發行的境外基金、不動產投資信託基金或其他國內基金，但不含私募證券投資信託基金。

另外，配合政府政策、符合文化部公告的文創產業內容及範圍，且為文化局主管文創產業，或促進與財團法人設立目的或捐助章程，所定業務相關產業發展，設公司、取得公司出資額、或擔任有限合夥人，其投資計畫應先經董事會特別決議，並報許可。

許淑華說，文化局專業不是買基金，不該訂這樣投資內容，文基會每年預算3億元、年度再自籌500萬元，本應扶持藝文產業、策畫活動、經營空間協助藝文團體營運，已入不敷出，若亂搞一通，拿稅錢、捐款轉投資，形同向民間企業吸金，與政府角色脫節，萬一重演悠遊卡公司投資失利，賠光納稅錢，恐壓縮藝文團體資源，不符立法精神。

文基會副執行長楊淑玲說，市府規定什麼，文基會就同步，其規定是由文化局同意，文基會絕不會去做，投資風險大，即使規定開放，都不會去做，扛不起這責任。

圖為文基會經營的新北投車站2020年之活動。（翻攝自文基會官網）

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