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王浩宇控張益贍蹺班飲宴 台北市文基會怒批：鬼扯唬爛

台北市文化基金會前副執行長張益贍（見圖）被曾任綠黨召集人的王浩宇指控，去年12月4日蹺班與綠黨談選舉事務，質疑「詐領薪水」，文基會近日公布的張益贍請假紀錄卻沒有這天，讓他傻眼。對此，文基會反嗆王浩宇「鬼扯一通，不須隨之起舞」。（資料照，記者廖振輝攝）

台北市文化基金會前副執行長張益贍（見圖）被曾任綠黨召集人的王浩宇指控，去年12月4日蹺班與綠黨談選舉事務，質疑「詐領薪水」，文基會近日公布的張益贍請假紀錄卻沒有這天，讓他傻眼。對此，文基會反嗆王浩宇「鬼扯一通，不須隨之起舞」。（資料照，記者廖振輝攝）

2020-03-17 22:00:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市文化基金會前副執行長張益贍被媒體拍到3月1日蹺班約會，台北市議員紛紛要求台北市政府公布所有出勤紀錄，但文基會不公開，事後僅針對媒體拍到內容認定蹺班6小時；但前綠黨召集人王浩宇直指，去年12月4日，張益贍也蹺班與綠黨談選舉事務，根本「詐領薪水」，傻眼是，文基會近日揭露張益贍的請假紀錄並沒有這天。對此，文基會反嗆王浩宇「鬼扯一通，不須隨之起舞」。

張益贍爆出蹺班爭議後，台北市議員們紛紛向文化局調閱資料，並要求對外公開張的出勤紀錄，不過文基會表示涉及個人資料保護，並不會公開其出所有勤明細。而文化局近日則提供給議員徐巧芯、簡舒培近半年來請假紀錄，包括去年10月17日、11月20日、11月21日、12月18日、12月26日，今年1月10日、3月10日、3月11日。

但王浩宇回憶，去年9月及12月4日，張益贍上班時間班找綠黨談選舉，其中12月4日雙方約中午在信義區忠孝東路某餐廳吃飯，張益贍下午1點多才到現場，眾人用飯吃餘還喝了威士忌，1點多他有事先離去，由張益贍與其他綠黨人員討論綠黨與民眾黨如何互相「假攻擊」、「炒作雙方聲量」，約3、4點才解散；他質疑，張益贍只會跟綠黨這樣嗎？還是平常都如此？形同「詐領薪水」。

對此，文基會則回應，「我們也沒辦法他（王）講什麼，就去回應」，並質疑王浩宇「不了解、唬爛、鬼扯一通」，將事情連結在一起，文基會不會隨之起舞；日前查閱張益贍的出勤紀錄，已針對3月1日曠職扣薪、損害文基會形象記過1支，是「完完全全罪證確鑿，目前就是這樣」。對於文基會差勤管理部分，兩周內會提出檢討報告。

「難道被周刊拍到才有曠職問題？」議員簡舒培質疑，近日文基會皆不願向議員揭露張益贍的打卡資料、上班時數，僅公布所謂調查結果，針對王浩宇檢舉，文基會沒虛心以對，反而暴怒，代表市長柯文哲昨天給民眾黨員公開信中所說的「慚愧」，根本「虛情假意」，難道兩周後調查報告要推說，張益贍是主管、上班時間彈性？未何納稅人要花10幾萬元養一個「閒人」（指張益贍），議會開議後將要求文基會取消兩位副執行長編制，恢復為一人。

桃園市議員王浩宇（見圖）曾任綠黨召集人，他回憶，去年12月4日張益贍曾找綠黨談如何與民眾黨在大選中互相「假攻擊」、「炒作雙方聲量」。（資料照，記者羅沛德攝）

桃園市議員王浩宇（見圖）曾任綠黨召集人，他回憶，去年12月4日張益贍曾找綠黨談如何與民眾黨在大選中互相「假攻擊」、「炒作雙方聲量」。（資料照，記者羅沛德攝）

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