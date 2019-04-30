台北市文基會人事費5年來年增2000萬 議員痛批不合理

2019-04-30 21:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文化局附屬單位台北市文化基金會因預算浮編、酬庸不受監督，長期被視為人事酬庸黑機關。台北市議員游淑慧質疑，五年來文基會的人事預算平均每年增加兩千萬，實在不合理，她詢問文化局長蔡宗雄文基會預算，未料蔡一問三不知，讓議員忍不住痛批「不知道文化局過去做什麼，還當什麼局長？」

台北市長柯文哲上任至今，打破文基會董事長由副市長兼任的既有制度，改由文化界人士小野擔任，就連坐擁高薪的副執行長職位，也由一位變為二位，被外界質疑根本就是政治酬庸，長期被人詬病。

游淑慧詢問蔡宗雄2017年文化局的歲出決算、追問從2014到2019預算增加多少？但蔡宗雄稱不清楚，這不是他任內的事情，但可以事後補書面資料給議員。游淑慧則痛批：「你不知道文化局過去做什麼，還當什麼局長？」

台北市議員游淑慧表示，文基會是擁有龐大預算的單位，基金會預算甚至比文化局還高，她指出，2014年文基會人事費用是1億1900餘萬、2015年柯文哲時代人事費用是1億2100餘萬、2016年人事費用1億3900餘萬、2017年人事費用1億6700餘萬，5年來平均每年增加2000萬。

游淑慧質疑，文化局主政的文化政策、場館經營、活動設施都是文基會在做，那還要文化局幹嘛？游表示，文基會人員招募也未公開，2016、2017年只多聘10人，人事費卻多2369萬元，這數字相當不合理。

最後蔡宗雄允諾，未來除非新增業務，否則文基會員額不會再增加。

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