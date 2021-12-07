誰在帶風向？議員逼四項公投表態和盧秀燕唇槍舌戰

民進黨議員蔡耀頡（右二）等人今天要求盧秀燕對四項公投表態，雙方數度唇槍舌戰，最後盧秀燕（右）還指議員帶風向，議員則反譏是市長不敢表態。（記者唐在馨攝）

2021/12/07 11:30

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會今天開始市政總質詢，民進黨議員蔡耀頡及張家銨等人輪翻上陣要求市長盧秀燕對四項公投表態，甚至群起拿起公投票到市長席邊要求她回答，盧秀燕則數度揚起聲調回答，最後表示她講的很清楚議員還要一直問，要帶風向她也沒辦法，而蔡則反譏只是要請市長表態，誰在帶風向？

民進黨議員蔡耀頡今天質詢時率先質疑，先前盧秀燕在面對陳文政質詢時表示當年她反萊牛，現在反萊豬，但他掌握的當年投票資料，盧秀燕明明就是投下贊成票，現在才在說反對？盧秀燕則強調那是多次投票案中的一次，但在立法院公報中她是明確反對美牛（萊牛），她強調當時她是執政黨的立委，現在是民進黨中央執政，對萊豬的態度應該是民進黨被檢驗。

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而議員張家銨則詢問，標榜市長換人空氣換新的盧秀燕，卻一再阻擋中央中火換燃氣，她要問盧秀燕對三接的態度？強調如果反三接通過，第一個受害是台中，因為電力不夠，又要靠台中中火燒煤。

此時盧秀燕數度和張家銨互相搶話，強調如果三接未過，台中也不會空氣變壞，她反問張家銨「你會同意中火增加燃煤嗎」？張家銨則怒斥市長反質詢。

過程中張家銨強調盧秀燕擋燃氣換燃煤，又說要空氣換新，現在不對三接表態，台中會受害，她數度提高聲調「是中央不肯汰舊換新，台中機組不能越來越多」，而張家銨指中火會變成盧秀燕的政治提款機，盧秀燕則說絕對不會，就算三接不過，她及全體議員都不會同意台中增加燃煤。

隨後議員們再問盧秀燕對公投綁大選，盧秀燕則表示，如果總統選舉不會因為投票擁塞就停辦，議員及立委選舉也不會因為擁塞就停辦，但隨後她又話鋒一轉，說只要節省人民時間都贊成，讓張家銨大呼:「市長你是不是自相矛盾」？

隨後多位議員拿著公投票告示牌趨近盧秀燕請她表態，盧秀燕則表示她已說的很清楚，為了維護人民健康及環保，她都支持，但蔡耀頡等人一直要求盧秀燕投票，盧秀燕忍不住說她說的很清楚，議員還要一直說不清楚，要帶風向她也沒辦法，蔡耀頡則說市長不肯表態還說議員帶風向，無法接受。

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