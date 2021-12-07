說當立委時反萊牛 盧秀燕被議員質疑:明明有投贊成票

台中市長盧秀燕今天首度對四項公投表態，過去反美牛，現在反美豬。（記者唐在馨攝）

2021/12/07 10:13

〔記者唐在馨／台中報導〕四項公投各方攻防熱，迄今未參加任何一場公投場的台中市長盧秀燕，今天在面對議員陳文政質詢時表示，當年她第一個簽署反美牛，現在她反美豬，立場始終如一，面對食安不妥協，也不接受商業利益的交換。

但隨後盧秀燕在接受民進黨議員蔡耀頡詢問則將美牛及美豬全部改成萊豬、萊牛，強調當年她反對萊牛進口，現在則反對萊豬，蔡耀頡則拿出當年投票紀錄，強調盧秀燕立委明明投下萊牛進口贊成票，現在卻說當年反萊牛？

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盧秀燕則強調那是多次投票案中的一次，但在立法院公報中她是明確反對美牛（萊牛），她強調當時她是執政黨的立委，現在是民進黨中央執政，對萊豬的態度應該是民進黨被檢驗。

盧秀燕是在面對國民黨議員陳文政詢問對萊豬公投的看法時表示，當年她在當立委時，不顧當時執政黨，也是中國國民黨的立場，第一個簽署支持反美牛，也有出現在立法院公報上，當初她反美牛，現在反美豬，始終如一，食安不妥協也不接受商業利益交換，她說，人民健康非常重要，不能妥協及交換反萊豬公投。

隨後，盧秀燕意猶未盡，當議員要詢問別的議題時，她又要求讓她補充完整說明，強調對於守護食安，守護人民的健康，守護環保生態，我們都支持，我們都贊成。

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