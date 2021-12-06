竹市議會通過明年度總預算 林智堅︰建設跳級成長豐收年

竹市議會通過明年度總預算，市長林智堅感謝議會支持。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/06 14:07

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市議會今三讀通過明年度新竹市總預算案歲出編列257億元，經議會刪減8500萬元，刪減後歲出預算256.15億元，再創歷史新高。新竹市長林智堅特別感謝議會支持，他也談及明年各項重大建設將進入最後完工階段，包括公道三工程、市立棒球場、新竹市大坪頂納骨塔、華德福實驗學校新建、關埔國小新建等，將是竹市建設跳級成長的豐收年。

林智堅感謝議長許修睿議長與議員們的支持，強調會持續秉持財政紀律，全力以赴投入建設，並與議會攜手推動各項公共建設，讓市民享受到城市的進步和光榮感，實現新新竹、新幸福的目標。

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林智堅指出，竹市財源不若六都充足，但努力「開源節流、以小搏大」，透過積極爭取中央經費，屢屢突破預算規模。竹市總預算從2016年185億元，到今日256.15億元，創歷史新高。其中投入公共建設的「資本支出」預算53.13億元，占歲出總預算20.74%。

尤其教育科學文化支出從2016年56.45億元成長至今年近100億元，其中大幅投入城市教育事業，推動「新校園運動」，包含改善老舊校舍的軟硬體設備、新建關埔國小與華德福實驗學校等。

市府指出，資本支出主要用於各項大型公共建設，包括華德福實驗學校新建工程3.4億元、關埔國小新建工程2.3億元、各級學校老舊校舍整建工程與改善教育環境等2.9億元、市立棒球場新建工程2.1億元、補助中小學電力系統改善暨冷氣安裝計畫1.3億元、新竹市國際展演中心新建工程2.8億元、新竹市圖書館新總館興建工程1.8億元、污水下水道建設計畫1.9億元、公道三竹光路延伸銜接至景觀大道新闢道路工程費1.6億元、公園綠地觀光景點興建計畫1.1億元、新竹生活走廊及道路環境改善工程1億元，及步行城市光復路綠門戶計畫1億元等多項重大基礎建設。

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