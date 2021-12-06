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    2000噸輕型巡防艦取代「小神盾」？ 邱國正：八字沒一撇

    立法院財政委員會6日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」，國防部長邱國正（前）出席報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    立法院財政委員會6日審查「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案（111年度至115年度）」，國防部長邱國正（前）出席報告並備詢。（記者廖振輝攝）

    2021/12/06 10:07

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部正執行「震海計畫」、「迅聯計畫」盼快速籌獲4500噸級新一代飛彈巡防艦，卻在研發過程中遭遇困難。外傳國軍有意改生產8艘排水量約2000噸至2500噸的輕型巡防艦，期盼快速提升戰力，但國防部長邱國正今日表示，任何建案都要全盤考慮並研議，但八字沒一撇。

    海軍原計劃在2026年以前，獲得一艘新一代飛彈巡防艦原型艦，該艦預計搭載海弓三、海劍二防空飛彈、國造反艦飛彈，且偵蒐雷達系統期盼能達美國「神盾戰鬥系統」。不過，由於研發過程遭遇阻礙，近三年預算執行狀況不佳，付款高峰更遞延。

    邱國正與海軍參謀長蔣正國日前曾表示，此案時程可能「往後挪」，構型也可能改變。

    旅美的台海安全研究中心主任梅復興撰文指，在國安會主導下，海軍將暫時擱置新一代巡防艦案，改應急先建造2000至2500百噸級的輕型巡防艦8艘，首艘將於2023年開工建造，以因應2027年的中共軍力威脅。

    邱國正今日上午在立法院受訪時，並未證實也未否認，他表示，任何一個建案都要全盤考慮並研議，但八字沒一撇，而建案過程本來就是如此。

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