傳先造輕巡防艦 海軍：審慎評估

據傳海軍有意先建造八艘噸位在兩千至兩千五百噸的輕巡防艦，對此，海軍司令部表示，因應敵情威脅，對提升制海作戰能力之方案，海軍均會審慎評估。圖擷取自中科院1400噸級輕型巡防艦概念影片。（資料照）

2021/12/05 05:30

新一代飛彈巡防艦 進度延宕

〔記者吳書緯／台北報導〕海軍為強化海上戰力，並將四千噸級別的濟陽級等主力巡防艦汰舊換新，推動「新一代飛彈巡防艦」造艦計畫，不料進度延宕。據傳海軍有意先建造八艘噸位在兩千至兩千五百噸的輕巡防艦，對此，海軍司令部表示，因應敵情威脅，對提升制海作戰能力之方案，海軍均會審慎評估。

八艘兩千噸級作戰艦 填補二級艦空缺

海軍作戰艦艇區分為三級艦制度，一級艦為驅逐艦、巡防艦，艦長編階上校；二級艦為噸位千餘噸的巡防艦，艦長編階中校；三級艦為巡邏艦，艦長編階少校。不過，海軍在二代兵力整建後，作戰艦艇序列中，不復有二級艦，使得五百噸級錦江級巡邏艦必須執行過往千噸級巡防艦的任務。目前海軍新造的沱江級巡邏艦，也是屬於三級艦編制。

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針對海軍可能建造兩千噸級別的巡防艦，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌昨受訪指出，沱江級艦擔負的角色是海上快速打擊任務，擔當反艦飛彈發射載台，而台海冬季海象差，兩千噸級的巡防艦就如同「海上戰馬」，耐海性好，較適合執行巡弋任務，假如都由四千噸的一級艦來執行任務，操作成本高。

軍事專家、退役海軍上校楊于勝受訪表示，造艦不是問題，而是要看賦予軍艦哪些能力，中科院顯然在「新一代飛彈巡防艦」研製遇瓶頸，若要自製輕巡防艦，勢必不可能什麼功能都要，變成「超級戰艦」。

由於中科院幾乎是國內研發軍事裝備的唯一選擇，是否需扶持另一個研發單位促進良性競爭？楊于勝認為，也需要視有無市場而定，畢竟軍工產業門檻高，以及民間學術機構有無一同整合的意願。

專家：無垂發防空飛彈 難擋飽和攻擊

前海軍官校軍事學科部教官呂禮詩指出，如果中科院在「新一代飛彈巡防艦」研發延宕，在台美關係空前良好的情況下，應考慮向美採購所需的相位陣列雷達等關鍵裝備，而不是先打造「勉強能用」的輕型巡防艦，來度過嚴峻的台海局勢，畢竟現代的巡防艦如沒有垂直發射系統發射防空飛彈以及相位陣列雷達，難以應付共軍的飽和攻擊。

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