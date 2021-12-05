為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    貨物遭中國卡關 立陶宛：尋求歐盟介入

    立陶宛出口至中國的貨物傳出無法清關的狀況，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯三日表示，這是「不言明的制裁」，本週立陶宛將會與歐盟執委會共商並尋求協助。（法新社檔案照）

    立陶宛出口至中國的貨物傳出無法清關的狀況，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯三日表示，這是「不言明的制裁」，本週立陶宛將會與歐盟執委會共商並尋求協助。（法新社檔案照）

    2021/12/05 05:30

    〔記者楊丞彧／綜合報導〕立陶宛出口至中國的貨物傳出無法清關的狀況，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯三日表示，這是「不言明的制裁」，本週立陶宛將會與歐盟執委會共商以尋求協助，並指出「個別歐盟成員國遭到針對性制裁是前所未見的」。

    立國外長：北京不言明的制裁

    藍斯柏吉斯說，中國的做法只是想引起他們的注意；本週立陶宛政府會向歐盟執委會磋商，因貿易政策是歐盟權限，將要求歐盟捍衛立陶宛在與中國貿易爭端中的利益。他強調，立陶宛無法單獨針對中國進行反制性制裁，因為海關監管權在歐盟手上，所以相關機構應代表立陶宛出面交涉。歐盟執委會官員表示，正與立陶宛和歐盟駐北京代表團取得聯繫，以核實相關訊息。

    立陶宛財政部長思凱絲特則指出，出口中國總額占立陶宛GDP不到一％，並不是很重要的合作夥伴，這件事預期不會對立陶宛經濟以及貿易造成影響。不過她強調，有些事情是可以預測的，企業應該分散市場風險，並謹慎思考中國或白俄羅斯的貿易前景。

    正在台灣訪問的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯受訪時直言，中國這樣做就是出自政治動機，它就是個沒有法治、沒有民主的共黨專制國家，可以為所欲為。這議題關乎立陶宛主權，立陶宛有權選擇以自認合適且符合自身利益的方式行事。歐盟其他國家也正著手將供應鏈從中國移回歐洲，立陶宛並非特立獨行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    傳先造輕巡防艦 海軍：審慎評估
    2021/12/05 05:30

    傳先造輕巡防艦 海軍：審慎評估

    手機車鑰匙隨你用 意想不到好實用

    伊正「凍齡」秘訣！只靠一個習慣
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播