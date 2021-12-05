貨物遭中國卡關 立陶宛：尋求歐盟介入

立陶宛出口至中國的貨物傳出無法清關的狀況，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯三日表示，這是「不言明的制裁」，本週立陶宛將會與歐盟執委會共商並尋求協助。（法新社檔案照）

2021/12/05 05:30

〔記者楊丞彧／綜合報導〕立陶宛出口至中國的貨物傳出無法清關的狀況，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯三日表示，這是「不言明的制裁」，本週立陶宛將會與歐盟執委會共商以尋求協助，並指出「個別歐盟成員國遭到針對性制裁是前所未見的」。

立國外長：北京不言明的制裁

藍斯柏吉斯說，中國的做法只是想引起他們的注意；本週立陶宛政府會向歐盟執委會磋商，因貿易政策是歐盟權限，將要求歐盟捍衛立陶宛在與中國貿易爭端中的利益。他強調，立陶宛無法單獨針對中國進行反制性制裁，因為海關監管權在歐盟手上，所以相關機構應代表立陶宛出面交涉。歐盟執委會官員表示，正與立陶宛和歐盟駐北京代表團取得聯繫，以核實相關訊息。

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立陶宛財政部長思凱絲特則指出，出口中國總額占立陶宛GDP不到一％，並不是很重要的合作夥伴，這件事預期不會對立陶宛經濟以及貿易造成影響。不過她強調，有些事情是可以預測的，企業應該分散市場風險，並謹慎思考中國或白俄羅斯的貿易前景。

正在台灣訪問的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯受訪時直言，中國這樣做就是出自政治動機，它就是個沒有法治、沒有民主的共黨專制國家，可以為所欲為。這議題關乎立陶宛主權，立陶宛有權選擇以自認合適且符合自身利益的方式行事。歐盟其他國家也正著手將供應鏈從中國移回歐洲，立陶宛並非特立獨行。

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