宜蘭縣1999專線要付費惹怨 縣府評估免收費

宜縣府1999專線24小時都有人接聽，但通話要收費引發民怨。（記者林敬倫攝）

2021/12/05 17:20

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府的「1999為民服務專線」為「付費電話」，陳姓縣民抱怨，用手機打1999反映路邊水管爆裂，一通電話被收20幾元，為了公益反而讓荷包失血，實在是不合理，「這樣哪叫為民服務專線？外縣市都有免費的方案」；縣府計畫處說，專線收費，是要避免民眾濫用公家資源，未來會參考其它縣市做法，以及評估府內財源，研議1999專線免收費的方案。

宜縣府自2010年10月4日起，辦理「1999為民服務專線」業務，強調「一通電話，全程服務」，民眾只要撥「1999」一通電話，即可獲得縣政簡易諮詢、電話轉接、陳情申訴及活動訊息告知等縣政服務，且提供24小時專人接聽服務，若民眾陳情申訴有待處理的事項，縣政府也宣稱將力求能在3天內處理完妥民眾的需求。

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不過，宜縣1999專線不是免費，根據網路資訊，台中市的1999為民服務專線，是全面免費，新北是為前5分鐘免費，台北市則為前10分鐘免費，都有免費的方案；宜蘭縣的1999專線，以市話撥打依市話費率計收，以行動撥打費率約每秒0.06元，每分鐘則收費3.6元。

陳姓民眾抱怨，最近他用手機打1999九專線，反應路邊水管破裂的問題，希望公布門可以趕快派員解決，避免水資源浪費，沒想到，收到電話帳單，發現該聽電話不到10分鐘，竟然要20幾元，電信業者的免費方案，不包含1999專線。

陳男說，且縣府的接線生，問問題很詳盡，通話時間不會只有短短幾秒，他覺得，民眾為了公共利益反應問題，卻讓荷芭失血，實在不合理，這樣那叫為民服務？根本是搶錢。

計畫處說，專線收費，是要避免民眾濫用公家資源，避免有民眾打來聊天、佔線，未來縣府會評估府內財源的情形，與外縣市的做法，評估1999專線的免費方案。

計畫處說，宜縣的1999專線的接線人員共有7人輪流排班，都有受過專業的接線訓練，縣府也會不定時抽電話錄音，檢驗通話品質，盼給民眾最好的服務。

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