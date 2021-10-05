特別預算曝光 國軍將花416億採購對地武器

國防部因應中共日益增長的軍事威脅，因此編列「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，授權國防部於2026年以前，在2400億元額度內籌獲國造武器。圖為萬劍彈。（資料照）

2021/10/05 12:06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部因應中共日益增長的軍事威脅，因此編列「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，授權國防部於2026年以前，在2400億元額度內籌獲國造武器。根據國防部送至立法院的書面報告指出，國軍「萬劍彈」、「雄昇飛彈」、「劍翔無人機」等三款用於對地攻擊的武器，將編列416億元，約佔特別預算總額的18%左右。

立法院外交及國防委員會明日將審查「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，並邀請國防部長邱國正就報告、備詢。國防部期盼，能藉由這筆特別預算，生產8項、10類軍備，包含沱江艦後續艦、各式飛彈以及海巡艦「平戰轉換」相關配套等。

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國軍預劃生產的武器之中，包含3項「反制武器」，首先為國軍由IDF經國號戰機掛載的「萬劍彈」，屬於空射對地巡弋飛彈，可打擊敵機場、集結人員；其次為「劍翔無人機」（無人攻擊載具系統）則為一款具有飛彈特性的反輻射武器，在偵獲敵軍雷達後，可撞擊、摧毀敵目標。第三項則是國軍迄今尚未明言的「雄昇飛彈」，但可能為國產「雄二E」地對地巡弋飛彈。

根據國防部書面報告揭示，國軍將在2022年至2025年量產雄昇飛彈及劍翔無人機，分別投入170億元、120億元。至於「萬劍彈」，將於2022年至2024年投入126億元量產。

對於編列特別預算原因，國軍除陳述敵情威脅之外亦坦言，為獲得快速提升戰力項目，未來5年每年軍事投資預算至少需投入1450億元以上，近年國防公務預算已呈穩定成長，其中軍事投資約900餘億元，依可獲額度推估，後續每年至少須增列500億元需求，若納年度預算編列，將限縮其他公務支出。

國防部表示，依預算法編列特別預算，可避免年度預算每年配賦額度不確定性，透過穩定的財源，有助於國防緊急設施如期完成，同時可兼顧原公務預算執行之運用彈性，使有限資源發揮最大效益，以滿足防衛作戰需求，確保國家安全。另也落實「國防自主」政策，可帶動廠商投入國防產業供應鏈。

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