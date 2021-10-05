國軍違紀汰除 2年增逾八成

近年志願役官士兵違紀被勒令退伍人數

2021/10/05 05:30

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／台北報導〕國軍風紀案件頻傳，立法院預算中心評估報告指出，去年因涉違法犯紀遭勒令退伍者共五八四人，兩年來增加八十二．五％，無論人數及占比均為近年新高。報告認為，近年國防部為在有限時間內募得所需志願役人力，持續放寬招募條件，導致人員素質良莠不齊的隱憂浮現，國防部應該嚴肅面對並妥謀改善對策。

今年七月媒體披露，資通電軍指揮部發生「戰情室」變成官兵性交的場所，當事人已分別予以撤職及兩大過處分，並汰除離營。四月也發生台東陸軍楊姓士官酒駕肇事，竟讓副駕駛座的女友頂罪，被花蓮警方戳破謊言，被記兩大過汰除。

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根據預算中心最新公布的「國防部主管二○二○年度單位決算評估報告」指出，近年國軍官兵因涉違法犯紀而遭勒令退伍人數及比率有逐年增加趨勢。二○一八年度被汰除的志願役官兵共三二○人，占當年度整體志願役人力比率為○．二○五九％。

二○一九年度遭勒令退伍人數增至四八○人，占比○．二九六二％，較二○一八年度增加一六○人、成長五成；二○二○年度更增加至五八四人，占比○．三五六％，無論人數及占比均為近年新高。兩年來國軍志願役官士兵因違法犯紀而被勒令退伍人數增加二六四人、成長八十二．五％。

預算中心指出，從第五屆監委上任至今，監察院針對軍紀案件提出的國防類調查報告計有四十九案，其中軍紀案件高達六成以上；而所通過的國防類糾正案則有高達九成以上屬軍紀案件，凸顯當前國軍紀律仍面臨嚴峻挑戰。審計部於中央政府總決算審核報告，也多次就國軍官兵違法犯紀相關情事，要求國防部應妥謀改善。

監察院曾提出調查報告指出，政府推動募兵後，國軍部隊總體戰力似未隨志願役人力遞增而提升，國防部應避免急於填補官士兵缺額而衝量不重質；達成志願役人力目標固然重要，精進人員素質尤為關鍵，才能符合募兵政策目標。

軍方官員昨表示，國軍近年募兵政策達標後，已從滿足數量改為精進招募人員水準，汰除作業、招募標準趨嚴等原則已確立，有信心達到「留優汰劣」的效果。

為整軍飭紀，國防部今年元旦起實施「軍風紀律改革專案」，明定年度考績「丙上」以下者立即汰除，並大幅縮短汰除作業審核期；另也調高志願役士兵徵選學歷、排除曾觸犯刑法部分條文者，藉此整體提升官兵素質。

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