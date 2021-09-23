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    拚疫苗施打率 國軍：8月底已逾85％

    國軍化學兵在疫苗大型接種站進行消毒作業。（記者羅沛德攝）

    國軍化學兵在疫苗大型接種站進行消毒作業。（記者羅沛德攝）

    2021/09/23 18:16

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情，正儘速對全軍官兵施打疫苗。國防部今日送至立法院的業務報告指出，截至8月31日止，國軍整體疫苗涵蓋率達85%至90%，目前持續朝全軍完成接種的目標努力。而疫苗接種依照防疫工作執行者、戰備任務及工作場域等特性排定。

    國防部本月27日將至立法院進行業務報告，根據國防部今日送至立法院的書面報告指，為防堵疫情擴散，國軍支援地區防疫消毒任務，至今年8月底止，化學兵力派遣1萬3654人 次、作業面積約1200萬平方公尺；醫護檢疫勤務派遣1萬5331人次，協助地方政府開設快速篩檢站共15處、篩檢2萬1887人次；另提供北、中、南部9處營區及專責病房共1671間，統籌為檢疫所及收治使用。

    國防部表示，國軍依防疫工作執行者、戰備任務、工作場域等特性，規劃接種優先順序，採「鼓勵不強迫」方式按計畫實施接種，截至8月31日止，整體涵蓋率達85%至90%，目前持續朝全軍完整接種目標努力，確保官兵健康。

    另外，國軍報告也重申新式軍備籌獲進度，包括去年6月首飛的勇鷹高教機，將依計畫在今年12月底前完成2架量產機；而今年底前，還會有3艘快速布雷艇完成交艇。

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