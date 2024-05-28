彰化俏女警傳性姿勢圖 大讚空軍少校人夫「超級賣力」判賠

2021年7月1日，張女（左）委託徵信社跟蹤丈夫李男（中，背對畫面），當天下午在台中彩虹眷村附近「堵到」2人，3人對峙約5小時，警察到場排解張女與丈夫李男的衝突，邱姓女警（圖右）不發一語。（資料照，記者張瑞楨攝）

2024/05/28 07:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓空軍少校與元配張女結褵12年，卻與彰化縣邱姓女警有染，2021年張女到台中市「抓猴」，3人對峙長達5小時，張女事後選擇原諒，李男與邱女也簽切結書，保證不再往來，否則各賠償200萬元；不料，張女2022年又抓到李、邱2人入住「摩鐵」及互傳性器官照片，邱女還大讚李男性器官「超級賣力」，傳各種性姿勢照片給李男等證據，高等法院台中分院判決李男與邱女應各賠償90萬元。

2021年7月1日，張女委託徵信社跟蹤丈夫李男，發現李男到彰化縣警局邱姓女警位於中市南屯區住處，張女南下並於當天下午「堵到」2人，3人在彩虹眷村旁停車場對峙約5小時，張女一度怒斥，她早就知道李男與邱女「1夜6次」，李男也情緒激動，邱女則多數時間沉默，警察傍晚馳抵勸解，3人才於晚間7時停戰離去。

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張女提出民事告訴主張，她上述時間抓到兩人婚外情證據後，同年7月2日與3日，丈夫李男與邱女分別簽切結書、和解書，承諾不再見面，否則應各自賠償200萬元違約金給她，不料，2022年3月16日，她又抓到兩人到汽車旅館等通姦證據，張女控訴自己經營12年的婚姻，全被邱姓女警毀了，兩人應支付違約金各200萬元，另加各50萬元的損害賠償。

李男答辯說，他與邱女自高中時期相識已逾20餘年，雙方是感情濃厚的同鄉摯友，兩人都活潑大方，牽手不能認定是「超出一般男女之關係」，張女以握有照片、通聯紀錄，脅迫他與邱女簽切結書，否則張女要讓此事告知媒體，讓他身敗名裂、失去工作，他是被逼簽切結書。

邱女答辯說，張女提出的證物，只能證明兩人牽手，這是好友不拘泥小節的行為，至於簽和解書（切結書），是張女威脅不簽的話，要讓她身敗名裂並失去工作。

台中地院一審認為，張女為維護權益，要求兩人簽署切結書，屬正當權利的行使，難以認定有脅迫手段，李男、邱女約會面並到汽車旅館等親密舉動，已侵害張女配偶權，但200萬元太高，判決兩人應連帶賠償30萬元。

張女與邱女都上訴二審，張女仍主張兩人應各支付200萬元，再連帶賠償她50萬元，邱女則主張，強令她與李男斷絕一切交際，過度侵害她的人身自由，有違善良風俗，她簽署的和解書應無效。

高等法院台中分院認為，和解書僅限制兩人「不正當交往行為」，沒有侵害邱女自由權，至於邱女與李男是否有不正當往來？法官認為，兩人LINE訊息截圖所示，兩人互傳性器官照片外，更不乏露骨、煽情訴說，迫不及待想與對方發生性行為的渴望，包括邱女大讚李男「小杰超級賣力的」，李男答覆「小杰沒知覺了，還可以尿尿就好」，顯示「小杰」是指性器官，另外，邱女還傳各樣式性姿勢圖片給李男，討論可以嘗試的姿勢，顯示兩人確實有性行為。

二審法官認為，審酌張女所受痛苦程度，李男與邱女應賠償金額，以各90萬元為適當，撤銷一審判決，改判2人應各賠償90萬元（合計180萬元），張女與邱女可上訴，李男不得上訴。

人妻張女（圖中）與邱姓女警（圖左）一度有拉扯衝突，李男（圖右）忙著打電話。（記者張瑞楨翻攝）

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