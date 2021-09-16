海空戰力提升特別條例 政院今拍板

國造新興海空戰力既定預算

2021/09/16 05:30

〔記者涂鉅旻、李欣芳／台北報導〕行政院院會預計今天通過「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」，明定將提出特別預算，供國軍採購新式軍備。立委認為，隨著中共飛彈及渡海戰力大幅提升，我方有迅速充實相對應防衛能力的必要，嚇阻共軍進犯意圖。

政院官員表示，這項特別條例明定相關軍事採購案將自條例公布日施行，至於施行期限到一一五年年底為止，也就是為期五年的海空軍力提升採購案，條例並著重於採購飛彈系統、防空系統及高效能艦艇。

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對於此特別預算，軍方官員皆不願多做評述。依照程序，政院今天院會提出特別條例後，盼能在立法院儘速完成審議，完成三讀。

沱江艦等四項跨年度公開預算 改納特別預算

原為跨年度公開預算，且正在執行中的「沱江艦」後續艦、「陸劍二」防空飛彈、「天弓三型」防空飛彈系統，以及「雄風」飛彈發射車等四項國產軍備籌獲案，都未見諸明年度國防部公開預算書之中，且上述四案待執行預算總額直逼五百億元。據了解，除了上述四項軍備，尚未編入年度公開預算的「海劍二」艦射防空飛彈，亦將納入特別預算。

事實上，海軍原訂二○二五年籌獲首批三艘、二○三六年完成十一艘「沱江艦」後續艦採購案，但考量敵情威脅及海軍偵巡需求，層峰去年底拍板，將全案期程大幅提前至二○二三年完成六艘，原一六四億餘元的三艘後續艦採購預算額度，勢必重新調整。

民進黨立委王定宇認為，中共近年火箭軍、渡海作戰能力快速提升，若我方無因應作為，將致使兩岸軍事失衡，甚至有爆發衝突的危險，確實有必要在國家經濟成長之際，提出特別預算、強化「軍事投資」。

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