跑道短＋地障多＋側風 佳冬戰備道起降考驗飛官功力

金防部昨執行聯合反登陸作戰操演，M60A3戰車對海面目標區射擊。（金防部提供）

2021/09/16 05:30

〔記者蔡宗憲、涂鉅旻、吳正庭／綜合報導〕「漢光三十七號」演習重頭戲登場，昨在屏東佳冬戰備道進行戰機起降實兵操演，蔡英文總統南下視導我國三型主力戰機及E-2K預警機順利輪番起降；陸軍金門防衛指揮部昨天執行聯合反登陸作戰操演，驗收戰車及迫砲射擊等精實訓練的成果。

金防部反登陸操演 砲聲隆隆

昨晨六點半，IDF經國號戰機率先降落屏東佳冬戰備道，接著F-16V、幻象2000、E-2K預警機接續降落，隨即滑行至跑道末端，由地勤人員快速整補、掛彈，隨後於七點三分起四分鐘內依序起飛，展現空軍聯合作戰效能，四型軍機皆順利完成任務。

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蔡總統昨清晨抵達佳冬戰備道，先赴指揮台聽取演習狀況報告，隨後全程視導。完成操演後，總統讚許官兵精實演練及英勇表現，並前往整補區逐一慰勉飛官；總統最後和參與演訓的飛官合影時，也與飛官一同比出「戰力強」手勢。

佳冬戰備道位於省道台一線，過去未曾有起降軍機紀錄。參與演訓的飛官表示，佳冬戰備道長度短，周遭地障多，又須注意山區側風，皆考驗飛行員的應處能力。

至於地面部隊，陸軍金防部昨執行聯合反登陸作戰操演，由金門守備大隊戰車營M60A3戰車對海面目標區射擊、一二○迫砲連砲班在時限內射擊，均精準完成任務。

九共機闖西南空域 擾我演習

國防部昨發布「即時軍事動態」揭露，中共昨派六架次殲十六戰機、一架次空警五○○預警機、一架次運八反潛機及一架次運八技偵機，共九架次軍機自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區襲擾，反潛機、技偵機還直逼我防空識別區南界，針對我漢光演習的意味濃厚。我空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

「漢光三十七號」演習昨在屏東佳冬戰備道進行戰機起降實兵操演後，蔡英文總統與演訓飛官合影，一同比出「戰力強」手勢。（軍聞社）

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