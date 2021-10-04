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    再多4架次！中共56架次軍機擾台 4天累積149架次

    中共今日一共有56架次軍機擾我西南空域。（國防部提供）

    中共今日一共有56架次軍機擾我西南空域。（國防部提供）

    2021/10/04 23:19

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共今（4）日派多架軍機擾我西南空域，國軍稍早新增4架次「殲-16」戰機於今晚在我西南空域活動，單日已累積56架次，已創下我國國防部去年9月17日發布「即時軍事動態」迄今的單日新高紀錄，值得注意的是，中共今年10月派機擾我防空識別區的力度大幅增加，短短4天之內已派149架次進入我防空識別區。

    國防部今日晚間發布「即時軍事動態」指出，中共派出34架次「殲-16」戰機、2架次「蘇愷-30」戰機、12架次「轟-6」轟炸機、2架次「運-8」反潛機及2架次「空警-500」預警機，自台海中線以南空域，進入我西南空域防空識別區，深夜則追加4架次「殲-16」戰機擾我西南空域。我國空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

    中共軍機襲擾我外圍空域引發美方高度關注，美國國防部昨更批評中共軍事舉措破壞穩定，亦提升誤判形勢的風險。我國空軍繼日前表達「絕不讓敵機越雷池一步」的堅定立場後，國防部今日也在臉書專頁強調，面對共機頻繁擾台，國軍守護中華民國領空的決心堅定不移，戍守不分晝夜，請國人放心。

    國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析，中共今日派大批軍機進入我西南空域，除了對我國施加壓力外，亦是藉此向在周遭海域活動的美國、英國航空母艦等民主陣營施壓，並展現空對海打擊態勢。雖今日中共軍機架次創新高，但並不代表實際數量，而此舉應僅是因應當前局勢的反應，而非新常態。

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