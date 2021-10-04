「匪諜就在身邊」！反共變舔共 于北辰粉專轟：終於懂了

前國民黨桃園市黨部主委、退役少將于北辰。（取自于北辰臉書）

2021/10/04 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕中共近日對台軍事挑釁活動頻繁，前國民黨桃園市黨部主委、退役少將于北辰近日也頻頻對此發聲，還批評國民黨丟了「反共」的招牌。今（4）日于北辰臉書粉專突然PO文，痛批「有些人以前教我們反共，現在共軍天天軍機繞台怕到天天叫我們舔共」。粉專還說，「心疼于北辰有一些噁心、假仁假義的『朋友』」，只要不是他們的同路人，就對人人身攻擊，「我們真的不稀罕這樣的朋友，小時候常常聽說匪諜就在你身邊，以前不懂匪諜為何在我身邊，現在終於懂了！」

于北辰粉專「于北辰在桃園」小編今日PO文，表示過去「有些人」教人反共，現在共軍天天軍機繞台「怕到天天叫我們舔共，讚揚對岸，說些他們喜歡聽的狗話，與對岸共舞，跟哈巴狗一樣」。粉專痛批那些人，對岸給點骨頭吃，就搖尾乞憐，「只要不是你們同路人，就對人人身攻擊」，而最噁心的是那些「假仁假義的朋友」與「自稱是于北辰老師」的人。

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粉專指出，真正的朋友就算理念、政黨、觀念不同，也不會影射別人，只有小人才會如此，「只是心疼委屈我家北辰了，怎麼會總有一些那樣的朋友，還有說是你老師的人，我怎麼記得，他好幾次說錯話被別人攻擊的時候，求助於你時你總是幫他護航，也總有朋友有事請你幫忙，拜託你別再理他們了，我們真的不稀罕這樣的朋友，小時候常常聽說匪諜就在你身邊，以前不懂匪諜為何在我身邊，現在終於懂了！」

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