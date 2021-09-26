為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱回習賀電「2處」怪怪的！于北辰嘆：中華民國離國民黨遠矣

    朱立倫（25）日當選國民黨主席。（資料照）

    朱立倫（25）日當選國民黨主席。（資料照）

    2021/09/26 20:04

    〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫昨（25）日當選國民黨主席，今早接獲中國領導人習近平賀電喊話希望促進兩岸和平發展，隨即回文盼「求同尊異」，增進互信融合。對此，退役少將于北辰今（26）日指出，朱立倫的覆電不但寫「敬啟」，日期上還故意避開「民國」2字，「看來中華民國真的離『國民黨』遠矣！台灣的人民真的會支持這種沒有『中華民國』的共識嗎」？

    于北辰曾任國民黨黃復興黨部桃園市黃國園黨部主委，今日在臉書以「跳不出的紅泥坑」為題PO文表示，中國共產黨總書記習近平在國民黨主席選舉揭曉後立即來電函祝賀，朱立倫也立即回函感謝，內容繼續圍繞「九二共識」、「反台獨」、「和平發展」等統戰伎倆，然而朱立倫還配合氣氛批評民進黨操作「去中、反中」，期許兩黨及兩岸人民「同為炎黃子孫」，應在「九二共識」「反對台獨」基礎上，「求同尊異」，增進互信融合，加强交流合作，「讓兩岸關係和平發展繼續前行」。

    于北辰指出，朱立倫覆電內容最後署名還不忘寫「朱立倫『敬啟』」，但在日期上卻刻意避開「民國」兩字，僅寫著「110（2021）9月26日」！于北辰質疑：「這就是『共識』嗎？創建中華民國的政黨，在年份上不敢標明『民國』二字！」

    于北辰最後感嘆，看來中華民國真的離「國民黨」遠矣！他並質疑：「台灣的人民真的會支持這種沒有『中華民國』的共識嗎？我們繼續看下去吧！」

    退役少將于北辰。（擷取自于北辰臉書粉專）

    退役少將于北辰。（擷取自于北辰臉書粉專）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    朱立倫答習近平「求同尊異」！前外交官秒舉5例：哪次被尊重？
    2021/09/26 18:39

    朱立倫答習近平「求同尊異」！前外交官秒舉5例：哪次被尊重？
    「這4字」當作沒看見！中官媒證實習近平已收到朱立倫覆電
    2021/09/26 17:57

    「這4字」當作沒看見！中官媒證實習近平已收到朱立倫覆電
    朱立倫回覆習近平賀電 陸委會批：迎合中共、昧於事實
    2021/09/26 16:49

    朱立倫回覆習近平賀電 陸委會批：迎合中共、昧於事實
    等了一晚習近平賀電到！對朱立倫重提「兩黨」堅持九二共識
    2021/09/26 10:35

    等了一晚習近平賀電到！對朱立倫重提「兩黨」堅持九二共識
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播