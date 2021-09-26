朱回習賀電「2處」怪怪的！于北辰嘆：中華民國離國民黨遠矣

朱立倫（25）日當選國民黨主席。（資料照）

2021/09/26 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕朱立倫昨（25）日當選國民黨主席，今早接獲中國領導人習近平賀電喊話希望促進兩岸和平發展，隨即回文盼「求同尊異」，增進互信融合。對此，退役少將于北辰今（26）日指出，朱立倫的覆電不但寫「敬啟」，日期上還故意避開「民國」2字，「看來中華民國真的離『國民黨』遠矣！台灣的人民真的會支持這種沒有『中華民國』的共識嗎」？

于北辰曾任國民黨黃復興黨部桃園市黃國園黨部主委，今日在臉書以「跳不出的紅泥坑」為題PO文表示，中國共產黨總書記習近平在國民黨主席選舉揭曉後立即來電函祝賀，朱立倫也立即回函感謝，內容繼續圍繞「九二共識」、「反台獨」、「和平發展」等統戰伎倆，然而朱立倫還配合氣氛批評民進黨操作「去中、反中」，期許兩黨及兩岸人民「同為炎黃子孫」，應在「九二共識」「反對台獨」基礎上，「求同尊異」，增進互信融合，加强交流合作，「讓兩岸關係和平發展繼續前行」。

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于北辰指出，朱立倫覆電內容最後署名還不忘寫「朱立倫『敬啟』」，但在日期上卻刻意避開「民國」兩字，僅寫著「110（2021）9月26日」！于北辰質疑：「這就是『共識』嗎？創建中華民國的政黨，在年份上不敢標明『民國』二字！」

于北辰最後感嘆，看來中華民國真的離「國民黨」遠矣！他並質疑：「台灣的人民真的會支持這種沒有『中華民國』的共識嗎？我們繼續看下去吧！」

退役少將于北辰。（擷取自于北辰臉書粉專）

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