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    屏東代理市長交接 渉貪停職林恊松出席強調清白

    屏東代理市長交接典禮，林恊松（左）親自出席表明自己坦蕩蕩。（記者葉永騫攝）

    屏東代理市長交接典禮，林恊松（左）親自出席表明自己坦蕩蕩。（記者葉永騫攝）

    2021/09/30 12:27

    〔記者葉永騫／屏東報導〕國民黨籍屏東市長林恊松涉貪停職，今天上午舉行代理市長程清水交接典禮，林恊松親自出席交接，表達自己坦蕩蕩，相信司法會還其清白。

    屏東市長林恊松涉貪停職，今天上午舉行代理市長程清水交接典禮，由民政局長徐富癸主持，市公所主管及市民代表都前往參加，林恊松自認行為坦蕩蕩，可以受公評，今天也特別來參加交接典禮，表明自己的清白，對於判決結果已進行上訴，強調從未將公款放到自己的口袋內，連法官也認為如此，但是卻判其有罪，他當然不服。

    三度代理屏東市長程清水的程清水表示，因為縣長潘孟安認為他熟悉市政，能夠無縫接軌，多次拜訪遊說後他才答應，接任後將先了解市政現況，再針對市民的需求施政，讓屏東市更加進步。

    屏東市長林恊松、屏東市代會主席蕭國亮被控詐取公帑案，屏東地院認定，林恊松擔任屏東市代會主席期間，以不實單據核銷主席特別費及多項支出，蕭國亮犯行手法相同，二人涉貪事證明確，均觸犯貪污治罪條例「利用職務上機會詐取財物」等罪，各被合併判處7年及4年2個月徒刑。

    根據地方制度法，鄉鎮市長觸犯貪污治罪條例一審判有罪，林恊松已被停止職務。

    屏東代理市長程清水宣誓就職。（記者葉永騫攝）

    屏東代理市長程清水宣誓就職。（記者葉永騫攝）

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