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    聲援3Q用母語質詢 民團：同步翻譯能解決立院打架問題

    財團法人李江却台語文教基金會29日立院前舉辦「落實國家語言發展法，支持專業同步通譯制度化」記者會。（記者塗建榮攝）

    財團法人李江却台語文教基金會29日立院前舉辦「落實國家語言發展法，支持專業同步通譯制度化」記者會。（記者塗建榮攝）

    2021/09/29 11:35

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院本會期首次試辦國家語言通譯服務，基進黨立委陳柏惟日前在國防外交委員會申請使用，卻與國防部長邱國正發生爭執，立法院秘書長林志嘉則表示將暫緩通譯服務。李江却台語文教基金會今號召民團到立院，呼籲國會不要因為一點不順利就停辦，並盡快將多語通譯推廣至各縣市議會、公共場所等，讓每個人自由使用族群語言，還有人說，要解決立院打架問題，同步翻譯是一種方法。

    李江却台語文教基金會執行長陳豐惠認為，國家語言代表台灣各族群的重要權利，國會長久以來獨尊華語，讓各族群語言無法在國會發聲，這是需要糾正的，立委用自己選區的國家語言質詢，也是對選民的負責，這是很大的進步，並展現台灣多語言、多元文化社會的現實狀況，且應該是「同步通譯」，而非段落總結，就算聽不懂，也要學習聽別人的語言。

    對於目前通譯服務定調為試辦狀態，必須事前申請、找通譯人員，另外租機器等，陳豐惠表示，代表政府還沒做好準備，希望從國會開始落實「國家語言發展法」，不要因為一點不順利就停辦，呼籲官員、中央政府主管機關等單位，規劃在各縣市議會、公共場所等提供多語通譯服務，讓每個人都能有自由使用族群語言的機會。

    台灣母語聯盟理事李勤岸認為，如果要解決目前立法院不時吵架、打架、丟東西的問題，同步翻譯也是一種方法，聯合國都同步翻譯，聯合國會員有在那邊打架嗎？同步翻譯就是設置一個「緩衝區」，互相冷靜、思考，也是尊重對方的語言，希望不只國會，地方議會也能實施。

    台灣社社長李川信也說，台灣人有權利用自己的母語，「國家語言發展法」已通過立法，任何官員都應該同意立委用自己的母語質詢，過去獨尊華語的政策一定要打破，也鼓勵年輕從政者用母語表達。

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