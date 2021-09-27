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    陳柏惟、邱國正爭執台語質詢 管碧玲緩頰：應是一場誤會

    立委管碧玲表示，立委陳柏惟與國防部長邱國正就質詢使用台語發生爭執，應是一場誤會，期待兩人之後能互相尊重、彼此欣賞。（資料照）

    立委管碧玲表示，立委陳柏惟與國防部長邱國正就質詢使用台語發生爭執，應是一場誤會，期待兩人之後能互相尊重、彼此欣賞。（資料照）

    2021/09/27 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕立委陳柏惟今天（27日）質詢國防部長邱國正，雙方就使用台語發生爭執，立委管碧玲在臉書表示，陳柏惟並非挑釁、作秀，應是邱國正誤會了，她期待冷靜之後二人仍能互相理解，尊重、理解彼此的多元文化。

    管碧玲在臉書表示，她要對邱國正說明，今天陳柏惟用母語質詢，是在事先正式申請同步翻譯的情況之下進行的，她相信陳柏惟試圖描繪美麗藍圖，就是在呈現多元文化下，人們可以自由的使用母語溝通，彼此相互欣賞互相尊重，這種令人喜悅的多語言之美。

    管碧玲說:「沒想到事與願違，第一時間，就讓部長您動了氣，我想您誤會了，您誤以為陳委員是在挑釁、又或許您誤以為他是在利用您作秀，所以您們進行了一場非常不愉快的互動。您這邊不斷地糾正、要求他要使用共同的語言，而他在不斷被要求不能使用母語的時候也罵了您鴨霸！」

    管碧玲表示，她是客家人，深知台語、客語、原住民語言在文化上所處的弱勢，非華語族群的同胞所能理解。所以她很容易進入陳柏惟的世界！

    管碧玲說明，語言不只是溝通的工具，也是感情與認同，陳柏惟長期使用母語溝通，在電視上大家都看得到，她了解使用母語最能讓一個人充分表達，也最能讓一個人感受到內心的自由與滿足，而人們當然也會想要為自己的母語贏得尊重、讓不同語族的同胞欣賞。她相信這是陳柏惟今天申請使用同步翻譯的初衷。

    管碧玲認為，可能陳柏惟沒有事先告知，以至於讓邱國正誤解，但她必須說，邱國正誤以為陳柏惟作秀，或者誤以為陳柏惟挑釁，她可以理解，然而，這也是她認為要改變的社會現象。

    管碧玲說：「我認為我們應該要改變：我們的社會上無法在不同族群之間，具有同理心，互相尊重、互相欣賞的社會分歧現象。希望有一天，我們每一個人聽到別人使用母語的時候，都很自然地接受、尊重、甚至感到歡喜。」

    管碧玲最後說，「很可惜今天這種可能的美好失敗了！不過沒關係，邱國正身負重任，要成為保家衛國的悍將，可以霸氣一點」，但她希望今天的火花，「在部長冷靜之後，可以體會多元文化之美，那時候或許會變得柔軟一點了」！

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