朱立倫批民進黨：20年不長進「永遠逢中必反」

朱立倫今天到基隆謝票（記者盧賢秀攝）

2021/09/28 18:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨主席朱立倫今天（28日）下午到基隆謝票，他批民進黨「20年來留在原點」，永遠「逢中必反、不長進」，他不怕「抺黑、抺紅」，要恢復兩岸溝通管道、交流平台。

朱立倫強調，現在是國民黨最團結的時刻，不要讓人見縫插針，國民黨除了團結之外，他今天也下召集令，要把失聯黨員的黨員找回來，只有這個家庭好，才會越來越強，越來越有戰鬥力。未來不管是3Q罷免案、公投案，或明年選舉，都要全黨團結一致。

請繼續往下閱讀...

朱立倫指出，兩岸關係很重要，他要恢復溝通管道交流平台，「當選隔天就收到對岸習近平賀電，也立即回覆」，民進黨卻很讓人失望，兩岸斷線這麼多年，看到交流的機會、曙光，對岸願和國民黨重新接觸交流，他們想到的不是趕快恢復溝通交流，幫助台商、農民，「卻又是抺黑、抺紅，說什麼110年（ 2021年）怎麼沒有中華民國」。

他強調，這是標準格式、藍綠執政都一樣，民進黨20年來還留在原點，永遠逢中必反，把兩岸關係當成他們政治提款機。

朱立倫表示，他不怕抺黑抺紅，就是要恢復溝通管道、交流平台，將來社會、民間就展開各種論壇等交流活動。

朱立倫強調國民黨團結有戰鬥力（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法