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    朱立倫批蘇貞昌：「整天抬槓」早晚被趕下台

    朱立倫今天到基隆謝票（記者盧賢秀攝）

    朱立倫今天到基隆謝票（記者盧賢秀攝）

    2021/09/28 17:46

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨立委今天在立法院杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，剛剛當選國民黨主席的朱立倫也喊話，希望蘇貞昌「趕快回到一個真正面對民意、回應民意的院長」，不要每天都「用口水戰酸立法委員」，忘了做行政院長最重要的責任是讓民眾能夠過好日子、能夠安居樂業、能夠有疫苗可以施打，如果一再抬槓，早晚會被民眾趕下台。

    朱立倫說，國民黨在立法院的每一位立法委員都非常盡職，尤其是黨團書記長陳玉珍的表現「非常棒、非常勇猛」，因為陳玉珍真正代表民意、回應民意，對這樣「不負責任的內閣、這樣不讓民眾有足夠疫苗，又不願意好好紓困的蘇內閣強烈抗議，這是在野黨應該有的態度」，「蘇院長如果繼續這樣下去」，只有「下台負責」一條路可以走。

    朱立倫指稱，蘇貞昌的的民調大幅下滑，被指出是「兩年來最低」，代表民眾對政府的憤怒越來越高漲，蘇貞昌如果要讓「國家安全、社會安定、人民安心」，就該早日下台！

    朱立倫說，他當選後國民黨會與國際連結與密切聯繫，讓國民黨獲得國際尊重，同時是團結戰鬥的開始，要把失聯黨員找回來，把各地方贏回來，把基隆要贏回來。

    朱立倫（左）到基隆謝票（記者盧賢秀攝）

    朱立倫（左）到基隆謝票（記者盧賢秀攝）

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