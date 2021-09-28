在意被指「紅統」 張亞中當面：朱立倫黨內開會時確認他的主張
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫今天上午以互道教師節快樂的名義，拜會在黨主席選舉中拿下3成2選票的孫文學校總校長張亞中，兩人都同意未來要打造藍軍大智庫，共同合作，至於媒體追問張亞中會有何角色，朱立倫則不願多談，只強調大家的角色都是黨員，張亞中本來就是孫文學校總校長，是國民黨員相關的一個重要智庫，大家會在藍軍大智庫之下一起合作。
張亞中雖然當面允諾會在論述、思想上提供朱立倫更大的幫忙，但他也公開透露，他當面向在選舉時指控他為「紅統」的朱立倫表達，由於選舉過程自己被很多人誤認是「紅統」，所以希望朱立倫能在黨內開會時確認他的主張是否為「紅統」？這對他個人以及支持者與國民黨而言，都是必要的事情，國民黨應該要團結，但團結必須是在共同的理念與靈魂之下，否則這種團結不是團結，只是和稀泥、政治分贓、政治權位的分配，他並送給朱立倫10個字，「依法不依人，依智不依識」，做為未來黨的團結基礎。
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張亞中還指出，他與朱立倫都希望台灣好、兩岸合作，但在兩岸關係的方法上，兩人仍有歧異，民進黨的方法就是與北京鬥，製造兩岸仇恨，達成仇中愛台的大論述，朱立倫的主張是只要「九二共識」、反對台獨，面對中國大陸仍以拖的方式處理，但他認為在拖的過程中，台灣會「溫水煮青蛙」，相當不利，他主張創造和平的積極態度，簽屬兩岸和平備忘錄，而且在對美關係上，他認為國民黨對美工作不要忽視AIT（美國在台協會），國民黨溝通不需要越過AIT，與美方直接溝通，再加上設置駐美代表需要花很大經費，而且派一個人之後就會有排他性，應利用當地美籍的僑胞幫忙，也比較方便。
對於媒體追問，兩人是否在兩岸論述上達成比較和諧的看法？朱立倫表示，他與張亞中都堅定愛台灣與中華民國，但在一些論述上，張亞中給他很多指教，張是專家，他聆聽了很多論點，將來在很多觀念上兩人一定可以相互溝通，而且不是只有兩岸問題，還包括對美關係等國際事務。
至於媒體再問，是否認同兩岸統一？朱立倫則說，統一要看如何定義，不管是依據憲法或國民黨的黨章，但先決條件都是要強調中華民國與民主自由，張亞中的一些論述，包括「一中三憲」，張都有對他做一些明確的說法，兩人彼此分享看法。