在意被指「紅統」 張亞中當面：朱立倫黨內開會時確認他的主張

國民黨主席當選人朱立倫今天藉教師節名義拜訪在黨主席選舉中拿下3成2選票的孫文學校總校長張亞中，兩人相約藍軍大智庫下合作，張還當面要求朱處理「紅統」爭議。（記者施曉光攝）

2021/09/28 12:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫今天上午以互道教師節快樂的名義，拜會在黨主席選舉中拿下3成2選票的孫文學校總校長張亞中，兩人都同意未來要打造藍軍大智庫，共同合作，至於媒體追問張亞中會有何角色，朱立倫則不願多談，只強調大家的角色都是黨員，張亞中本來就是孫文學校總校長，是國民黨員相關的一個重要智庫，大家會在藍軍大智庫之下一起合作。

張亞中雖然當面允諾會在論述、思想上提供朱立倫更大的幫忙，但他也公開透露，他當面向在選舉時指控他為「紅統」的朱立倫表達，由於選舉過程自己被很多人誤認是「紅統」，所以希望朱立倫能在黨內開會時確認他的主張是否為「紅統」？這對他個人以及支持者與國民黨而言，都是必要的事情，國民黨應該要團結，但團結必須是在共同的理念與靈魂之下，否則這種團結不是團結，只是和稀泥、政治分贓、政治權位的分配，他並送給朱立倫10個字，「依法不依人，依智不依識」，做為未來黨的團結基礎。

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張亞中還指出，他與朱立倫都希望台灣好、兩岸合作，但在兩岸關係的方法上，兩人仍有歧異，民進黨的方法就是與北京鬥，製造兩岸仇恨，達成仇中愛台的大論述，朱立倫的主張是只要「九二共識」、反對台獨，面對中國大陸仍以拖的方式處理，但他認為在拖的過程中，台灣會「溫水煮青蛙」，相當不利，他主張創造和平的積極態度，簽屬兩岸和平備忘錄，而且在對美關係上，他認為國民黨對美工作不要忽視AIT（美國在台協會），國民黨溝通不需要越過AIT，與美方直接溝通，再加上設置駐美代表需要花很大經費，而且派一個人之後就會有排他性，應利用當地美籍的僑胞幫忙，也比較方便。

對於媒體追問，兩人是否在兩岸論述上達成比較和諧的看法？朱立倫表示，他與張亞中都堅定愛台灣與中華民國，但在一些論述上，張亞中給他很多指教，張是專家，他聆聽了很多論點，將來在很多觀念上兩人一定可以相互溝通，而且不是只有兩岸問題，還包括對美關係等國際事務。

至於媒體再問，是否認同兩岸統一？朱立倫則說，統一要看如何定義，不管是依據憲法或國民黨的黨章，但先決條件都是要強調中華民國與民主自由，張亞中的一些論述，包括「一中三憲」，張都有對他做一些明確的說法，兩人彼此分享看法。

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