張亞中控扣帽子、丟血滴子 朱立倫回嗆：你統派出了名

張亞中（右圖）在辯論會砲轟朱立倫（左圖）扣帽子、丟血滴子，朱立倫反擊說，「我從來沒有扣你帽子，你主張統一、屬於統派學者是出了名」。（記者劉信德攝）

2021/09/18 17:11

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉投票日逼近，候選人朱立倫昨天說，如果張亞中當選，國民黨會變成深藍急統，甚至從藍變紅。張亞中今天在主席辯論會砲轟朱立倫扣帽子、丟血滴子，朱立倫反擊說，「我從來沒有扣你帽子，你主張統一、屬於統派學者是出了名」。

朱立倫對張亞中說：「張教授我從來沒有扣你帽子，你主張統一屬於統派學者是出了名」，他說，張亞中從2004年成立兩岸統合學會，做法論述聽過很多次，在大陸、台灣、美國，「尤其美方學者都知道你是著名統派學者，不是朱立倫扣你帽子」。

請繼續往下閱讀...

針對網友提問是否重啟特偵組，並向世界人權組織檢舉蔡政府不給人民打疫苗、推高端？張亞中說，任何事都要務實，找國際人權組織效果有限，但國民黨可以透過民間力量，所以他主張募集3億打鬼基金，震懾民進黨，國民黨不要因為在野規避責任，打鬼基金會比告國際更有效。

張亞中點名朱立倫回答相同問題，朱立倫說，靠設基金給錢不會解決問題、單靠世界人權組織緩不濟急，要有強力在野黨在立法院黨團堅持抗爭到底，民進黨不接受就到街頭抗爭，再不行就提案公投，讓民進黨知道民眾的憤怒，讓倒閣完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法