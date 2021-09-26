焦點評論》深藍叫板 朱立倫難展經綸

國民黨已非昔日「喬家大院」，未來還要善後選舉期間黨內出現的「挺張vs.反張」、「擁統vs.拒統」的路線之爭，再加上被操作棄保而飲恨落馬的江啟臣陣營，及其背後台中紅派勢力的冤孽，朱主席日後恐難大展經綸。（記者方賓照攝）

2021/09/26 05:30

記者施曉光／特稿

國民黨新黨魁昨晚出爐，朱立倫在成功操作棄保效應下，順利拿下黨權，雖然出線，但面對囊括三成二、總計六萬多張選票，而一躍成為深藍「新共主」的張亞中，未來勢必得承受深藍系統的叫板與制衡。

朱立倫在二○一五年補選上黨主席時，曾被媒體喻為「史上最弱勢黨主席」，這次再度坐上黨魁寶座，不但「民意」基礎遠不及當年，八萬五千多張得票數，遠低於二○一五年他同額競選所獲票數十九萬六千餘票，還創下四十五．七八％的史上新低得票率，甚至只比江啟臣去年補選的得票數八萬四千八百六十票多出三百零四票。

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國民黨已非昔日「喬家大院」，未來還要善後選舉期間黨內出現的「挺張vs.反張」、「擁統vs.拒統」的路線之爭，再加上被操作棄保而飲恨落馬的江啟臣陣營，及其背後台中紅派勢力的冤孽，朱主席日後恐難大展經綸。

此外，朱立倫未來除了要跨越自己所設下明年縣市長選舉拿下十六個地方百里侯的高門檻，還得面對其口中領導力不足的「江啟臣標準」的挑戰，包括國民黨兩項公投全數過關、邀請領袖級特使推動兩岸交流、提出明星級不分區前三名，以及贏得二○二四總統選舉、國會過半，只要一項沒達成，就要辭職下台。

回顧朱立倫此役「勝選四部曲」，初期先打江啟臣無能、小綠，在特定媒體釋出張亞中民調崛起後，形塑朱、張對決，然後再給張貼上紅統的標籤，操作「棄江保朱」，把江逼到牆角。

選戰末期階段，朱陣營開始打出「韓國瑜牌」，透過部分韓市府團隊的支持，籠絡韓粉票源。到了選戰倒數第二天，朱立倫親征國民黨立法院黨團，集結二十九位立委表態，給仍在做最後掙扎的江啟臣「最後致命一刀」。

不過，朱立倫過去推崇蔣經國的「反共親美」政策，想必不為北京待見，選舉期間朱又一再強調「親美」，加上在選舉後期猛攻張亞中「極統」、「紅統」，形同為自己裹上一層「拒統」色彩，想必要被中共列入聽其言、觀其行的名單，未來朱立倫能否兌現其兩岸支票，恢復國共交流平台管道，並在對岸設立服務處，恐都還有待觀察。

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