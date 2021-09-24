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    民調只贏張亞中不到1％ 朱立倫：抱歉讓大家擔憂

    根據藍營內部流傳最新黨員民調，朱立倫（左圖）領先張亞中（右圖）不到1％。（資料照）

    根據藍營內部流傳最新黨員民調，朱立倫（左圖）領先張亞中（右圖）不到1％。（資料照）

    2021/09/24 19:12

    〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉明天登場，根據藍營內部流傳的最新黨員民調，朱立倫支持度僅領先張亞中0.9％。對此，朱立倫今晚在直播節目說，戰況確實激烈，「跟大家抱歉，可能我沒有表現很好，讓大家擔憂了」，呼籲支持者務必投票。

    這份外流民調是9月22日至23日，針對國民黨員進行的全手機調查，有效樣本818份，誤差值是正負3.4％。朱立倫僅以29.3％領先張亞中的28.4％，現任主席江啟臣以18.0％落居第3，卓伯源1.8％，另有22.5％無明確意見，且高達77.5％黨員表達會去投票，更有59.0％是「一定會」投票，可見「亡黨感」確實發酵。

    朱立倫今晚上直播節目被問及民調時說，戰況很激烈沒有錯，因此，每一票他都全力爭取，明天請所有黨員站出來，為了中國國民黨、中華民國站出來投票，選擇讓國民黨穩健、務實，且有經驗、讓台灣多數民眾放心的朱立倫。

    被問到這份民調不僅顯示朱立倫選情告急，對張亞中亦然，朱立倫說，最近好幾份民調都差不多，他跟張亞中在伯仲之間，「也跟大家抱歉，可能我沒有表現很好，讓大家擔憂了，但是我們現在全力以赴」。

    朱立倫提到，今天看張亞中支持者的活動上喊出「棄江保張」，但前兩天不是還有人罵朱立倫這邊有人喊「棄江保朱」嗎？老話一句，大家可以選擇有經驗、穩健的朱立倫，或純理論、做實驗的張教授，最後關鍵他就不對同志多所批評，但每一分鐘都會全力以赴，拜託大家一定要投票。

    根據藍營內部流傳的最新黨員民調，朱立倫僅以29.3％領先張亞中的28.4％，差距不到1％。（記者陳昀翻攝）

    根據藍營內部流傳的最新黨員民調，朱立倫僅以29.3％領先張亞中的28.4％，差距不到1％。（記者陳昀翻攝）

    國民黨主席候選人朱立倫到電視台節目錄影，接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人朱立倫到電視台節目錄影，接受媒體採訪。（記者方賓照攝）

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