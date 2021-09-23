國民黨主席投票在即 「數位貂蟬」預測：先搶9萬票者勝

圖為9月4日國民黨主席選舉電視政見發表會，會前候選人合影。示意圖。（資料照）

2021/09/23 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將在25日正式登場，4名候選人各擁支持者，其中以孫文學校總校長張亞中討論度最高；對此，對數據及時事趨勢相當關切的網紅「四叉貓」劉宇提出看法，以實際具有投票資格人數與歷屆國民黨主席投票率計算，預估「誰能先搶到9萬票」，應該就能出任下一屆國民黨主席。

四叉貓表示，目前網路和媒體聲量都是張亞中領先，雖然他也覺得張亞中當選「會很有趣」，不過網路上喊出支持張亞中者多半是沒有投票資格者，「有資格投票的國民黨員約38萬人」，四叉貓認為，本次選舉力拼的關鍵點在於「國民黨內部誰的動員力高」。

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四叉貓條列出2009年至2020年國民黨選舉、補選共6次投票的投票率，投票率多數在40至58%之間浮動，唯2020補選投票率只有35.85%，該屆由立委江啟臣當選；四叉貓認為，歷屆國民黨主席投票率約在50%上下，換算下來，「誰能先搶到9萬票，誰就是國民黨的新任主席」。

而究竟誰會出線四叉貓也有看法，預估贏面是「朱立倫≧江啟臣＞張亞中＞卓伯源」，不過他也坦言，自己經常猜不准；這篇文章也引起網友回響，有網友笑稱，這篇文等同「數位貂蟬」四叉貓表態支持朱立倫，四叉貓則打趣回應，「誰叫江啟臣去年（數位行銷科技長）沒選我」。

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