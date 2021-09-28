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    朱立倫覆習電去國號挨批 張亞中：有必要提「中華民國」嗎？

    國民黨主席當選人朱立倫（右）今天藉教師節名義拜訪孫文學校總校長張亞中（左）。（記者施曉光攝）

    國民黨主席當選人朱立倫（右）今天藉教師節名義拜訪孫文學校總校長張亞中（左）。（記者施曉光攝）

    2021/09/28 12:58

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫今天上午拜會在黨主席選舉中拿下3成2選票的孫文學校總校長張亞中。兩人會談後面對媒體訪問時，對於外界質疑朱立倫回覆中共總書記習近平電文末的紀元去除「中華民國」，張亞中幫朱緩頰表示，習近平在賀電中並沒有提及「中華人民共和國」，我們有必要提「中華民國」嗎？

    張亞中表示，民進黨任何見縫都要插針，這只是兩岸賀電，連對話都還談不上，而且賀電必須彼此到考慮對方的敏感之處，迴避（中華民國）不表示要放棄，只是彼此之間要找到一個大家都能接受的方法。

    他進一步指出，習近平在賀電中沒有提及「中華人民共和國」，我們有必要提「中華民國」？難道不提中華民國，就代表不認同中華民國嗎？他痛批民進黨從來就不認同中華民國，今天還來嘲諷國民黨與中華民國，是非常可悲的事，他建議朱立倫其實可以用比較模糊的「辛丑年」來紀元。

    張亞中還說，朱立倫在回電中仍停留在「求同尊異」，這比起「求同存異」更拉遠大家的距離，會讓兩岸敵對狀態持續下去，也會讓民進黨最高興，他主張兩岸應該「存同化異」，把政治定位上的歧異化解掉，用拖的方式來解決兩岸問題，絕對對台灣不利。

    對於媒體提問，未來是否可能參選高雄市長？張亞中表示，他在選舉時已提過國民黨2022的勝選方程式，面對高雄市，國民黨應該擺脫指派一位最強人選去參選的傳統思想，因為民進黨就像大樹在高雄市盤根錯節20、30年，已經形成銅牆鐵壁，國民黨如果只是要挑戰民進黨的人，勝算機會不高，應該先從黨中央開始挑戰民進黨的思想論述，讓台灣老百姓相信民進黨不是真愛台灣，只是在掏空台灣，待民進黨根基鬆動後，勝算才會大。

    他強調，國民黨不要掉進人的思維邏輯，他參選迄今一直強調國、民兩黨必須進行一場思想與靈魂的對決，如果徹底戳破民進黨的謊言，不要說高雄市，國民黨在任何地方都會好選。

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