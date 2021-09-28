藍委癱瘓議事 國民黨新黨魁：對抗不理性的執政黨只能採非常手段

國民黨主席當選人朱立倫下午在臉書聲援藍軍立委。（記者朱沛雄攝）

2021/09/28 15:56

〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕藍軍立委今天在行政院長蘇貞昌的施政報告時發動數波推擠衝突，導致議事空轉，有人還朝蘇揆潑水，挨批是暴力政黨行為，國民黨主席當選人朱立倫下午在臉書聲援藍軍立委，強調這些行為是要對抗違法失職、虧欠人民託付，不尊重在野黨的政府，他並稱蘇揆該做的不是上台報告，而是下台負責。

朱立倫還說，「國民黨全體立委辛苦了」，「對抗不理性的執政黨只能採取非常手段」。

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朱立倫指出，由於國民黨金門縣立委陳玉珍一早的「奇襲」，意外發現民進黨守議場的立委根本都在睡覺，與他們防疫期間的「落後部署」簡直風格一致。

朱立倫強調，民眾期待一個強力制衡監督執政黨的在野黨，國民黨不會為反而反、毫無章法，而是有論述，也有戰術，民進黨用多數暴力霸凌人民，國民黨在今年6月善盡在野黨理性監督義務與責任，提出8項台灣社會高度關切的議題提案，包括擴大採購國外疫苗、公開「3+11」紀錄、國產疫苗EUA審查須公開、國產疫苗須經3期試驗才能讓國人施打、採國際標準作為EUA標準、公開第2類官員接種名單、綠營黨中央社群中心散播假消息調查，以及檢討國產疫苗合約採購，民進黨卻全部反對、全部多數表決封殺。

對於蘇揆說「人民有知的權利」，應該讓他上台報告施政，朱立倫予以駁斥，指蘇揆其實只講了45個字，這算什麼施政報告？國民黨所以佔領發言台，就是為了維護人民知的權利，不讓民進黨輕輕帶過、隱藏「3+11」破口的真相。

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