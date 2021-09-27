男籃洋將歸化卡關？花敬群：內政部「樂觀其成」

中華籃協談妥外籍洋將歸化人選，已發函內政部盼縮短歸化流程。對於洋將歸化是否卡關？內政部次長花敬群表示，對這件是樂觀其成。（記者陳鈺馥攝）

2021/09/27 10:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華男籃隊取得2022年亞洲盃及2023年世界盃資格賽門票，為強化內線戰力，中華籃協談妥外籍洋將歸化人選，已發函內政部盼縮短歸化流程。民進黨立委莊瑞雄今日在立法院內政委員會追問，該洋歸化我國籍進度，是否因法規限制無法完成歸化；內政部次長花敬群回應，內政部對這件事「樂觀其成」。

莊瑞雄談及，台灣職籃孕育許多運動員，幾年各國都在吸引優秀運動員入籍，這對提升國家隊戰力很有幫助，例如戴維斯入籍後就幫台灣男籃戰勝菲律賓與中國，但這幾年中華籃協、體育署都說還要找洋將歸化，實際上雷聲大、雨點小，讓很多球迷感到失望。

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莊瑞雄指出，籃協日前發了新聞稿說明正安排洋將歸化，盼內政部能縮短歸化流程，這似乎是質疑內政部在卡關？花敬群表示，這是「國籍法」規定，對於高專人才歸化有5年居住的規定。

莊瑞雄說，「國籍法」第3條規定，申請歸化須每年在台合法居留滿183天以上，而且要連續5年，其中若有一年未滿183天，須重新計算，不利留住外國高專人才，建議可以放寬。

花敬群回應，放寬高專人才門檻是值得討論話題，已經在準備條文，針對該個案情形，有立委會擔憂若都沒居住時間限制，會不會有國家安全疑慮，或是要用專案或通案處理，現在正與教育部溝通中，看是要用殊勳或高專歸化，例如戴維斯是用殊勳方式進來。內政部對這件事樂觀其成，會努力拚一下。

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