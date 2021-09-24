社宅爭議花敬群再槓柯文哲 嗆「心裡有鬼不敢面對中央會越做越好」

內政部政務次長花敬群。（資料照）

2021/09/24 16:37

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〔即時新聞／綜合報導〕內政部政務次長花敬群日前與台北市長柯文哲針對社會住宅議題，雙方展開唇槍舌戰，今（24）日花敬群受邀上資深媒體人黃光芹的網路節目《新聞不芹菜》時表示，「柯文哲就是心裡有鬼，不敢面對中央會越做越好」，並直言「若柯文哲會怕債留子孫，那就請他把財務數據攤開來，大家來講清楚」。

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日前柯文哲表示，北市公宅已蓋1萬8000戶，「為怕債留子孫，先停下來想一下」，引發批評聲浪。對此，花敬群回覆：「若北市府要暫緩，就釋出土地讓中央接手推動」，卻反遭柯文哲怒嗆「等你蓋完第一戶公宅，再來跟我說話，在此之前，你沒有資格講話，OK？」

花敬群解釋，當天是從媒體標題才得知台北市政府要停蓋社會住宅，他認為，對於中央來說，只要任何地方政府蓋的數量沒有達到預期目標，中央就會接手，因此態度很直接，「如果北市府對於要蓋的數量有擔憂，那就由中央來處理」。

針對柯文哲的嗆聲，花敬群則回應，「所有人都在認真做事，我也沒有否認台北市的認真，一直不懂的是，柯文哲為什麼一直擔心中央做太好？或是中央做出政績來？這就是他心裡的鬼、心裡有鬼不敢面對中央其實會越做越好」。

然而，柯文哲16日再轟中央「帶頭做假新聞」、刻意扭曲，還點名花敬群「他不出來說明，我就給他翻掉」。有人質疑花敬群為何不反擊，對此，花敬群坦言，「除了基於承受某種程度政治上的壓力外，做這些事情都是為了市民在做社福的努力，希望能用比較理性或數據等方式大家攤開來講清楚」。

另外，對於柯文哲說怕債留子孫，花敬群指出，「台北市說債留子孫，那財務結構就拿出來大家一起看，真的有問題的話，中央就想辦法來幫，而不是說有問題，那問題是大還是小，是真還是假」。

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