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    為公宅嗆花敬群 柯文哲：中央蓋完第1戶前你沒資格講話

    台北市長柯文哲說，所謂的中央公宅，僅有興建中的317戶，「如果要打臉內政部政務次長花敬群，等你蓋完第1戶公宅再跟我講話，在此之前你沒資格講話，OK？」（台北市政府提供）

    台北市長柯文哲說，所謂的中央公宅，僅有興建中的317戶，「如果要打臉內政部政務次長花敬群，等你蓋完第1戶公宅再跟我講話，在此之前你沒資格講話，OK？」（台北市政府提供）

    2021/09/15 18:10

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市6年來已興建1.8萬戶社會住宅，但台北市長柯文哲昨天說，現階段應暫緩新建，檢討設計、營運管理疏失，「再蓋下去恐怕會債留子孫」，被中央嗆聲「台北市不蓋的話，中央就要接手」。柯文哲今天反擊，所謂的中央公宅，僅有興建中的317戶，「所以如果要打臉內政部政務次長花敬群，等你蓋完第1戶公宅再跟我講話，在此之前你沒資格講話，OK？」

    柯文哲今天在防疫記者會上說，全台灣老百姓注意看，這就是典型認知作戰的範例，還好這時代有影音、有真相，他昨天的這段話是在講要建立檢討文化，台北市蓋1.8萬戶，看遇到什麼問題要檢討回顧，比如說先前明倫社宅陽台設計太大，影響到租金變多，以及若要設計更便宜公宅，有沒有可能浴室、客廳、廚房採共用，家電冷氣能口用租的等問題。

    柯文哲指出，他跟都發局說，捷運工程局有出叢書，公宅也要編公宅叢書，把設計到營運保全，所有的SOP做反省，變成一套叢書，只要聽他昨天講得前後文就知道很OK，結果昨天媒體標題說台北市要暫緩不蓋，一堆議員名嘴跳出來說他騙票，中央某官員跳出來說不蓋就把土地拿出來給中央去推動。

    「好，我準備打臉你」，柯文哲說，北市目前還在蓋9000多戶，到現在為止蓋完的興建的差不多1.8萬戶，本來就要檢討，所謂的中央公宅，僅有興建中的317戶，「所以如果要打臉內政部政務次長花敬群，等你蓋完第1戶公宅再跟我講話，在此之前你沒資格講話，OK？」

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