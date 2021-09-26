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    歸化洋將因法卡關 藍委提解除居住年限限制修法解套

    立委萬美玲。（資料照）

    立委萬美玲。（資料照）

    2021/09/26 11:05

    〔記者林良昇／台北報導〕歸化我國的籃球國手「新台灣人」戴維斯征戰多年，近年因傷並無法再為國效力，籃協已找到接班人選，因現行法規卡關，國民黨立委萬美玲將提案修正「國籍法」第5條，增訂外國高級專業人才申請歸化我國，如經中央目的事業主管機關推薦，並經內政部邀集社會公正人士及相關機關審核通過，即可申請歸化，不受同法第3條第1項第1款居住年限的限制。

    萬美玲說，現在亞洲各國男籃選用他國歸化洋將已成趨勢，但過去歸化我國的戴維斯已無法再為我國效力，雖然籃協已找好接班人選，卻因法規卡關，近期又有許多重大賽事將舉行，如11月的世界盃、明年夏天還有亞洲盃、亞運等重要賽事，如外援歸化卡關，恐使男籃國家隊戰力大減。

    萬美玲指出，我國為吸引外國專業人來台效力，推出諸多優惠政策，如國發會近期修正「外國專業人才延攬及僱用法」，放寬外國專業人才工作、居留、依親等相關規定，藉此提高外國專業人才來台工作及居留意願，但卻在歸化程序上仍有諸多限制，如「國籍法」第3條第1項第1款，要求要申請歸化，須每年在台合法居留滿183天以上，而且要連續5年，期間皆不可打斷，其中若有1年未滿183天，則須重新計算，根本不利留住外國高級專業人才。

    萬美玲表示，此修法對於國家吸引各領域高級專業人才將很有助力，也能解決目前男籃外援歸化卡關的問題，呼籲朝野委員都能共同支持，讓更多領域的外國專業人才都能成為「新台灣人」，提升我國在各領域的國際競爭力，別再讓現行法規，成為吸引國外高級專業人才歸化我國的阻力。

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