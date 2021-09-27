獨家》農委會7大策略 加入CPTPP估農產外銷可增500億

台灣已遞件申請加入CPTPP，農委會主委陳吉仲評估，我加入CPTPP的5年後，農產品外銷金額將可再增加5百億元。（路透）

2021/09/27 06:07

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首次上稿 03:00

更新時間 06:07

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〔記者楊媛婷／台北報導〕我國已申請加入CPTPP，因應加入後對農業的衝擊，農委會擬祭七大措施，來確保農民權益與農家所得，內部也評估若我國順利加入CPTPP，預計加入5年後，農產品外銷金額將增加5百億元台幣，以去年我國農產品外銷約1374億元來說，總額可望增加近2千億元。

待展開CPTPP談判，農委會主委陳吉仲表示，除爭取敏感農產品排除降稅、爭取較長調適期外，將透過農損基金來辦理七大因應措施，包含將推動進擊型農業來拓展國際市場，如開發農產品跨境電商等海外行銷通路、開發新市場、推動外銷生產專區，以穩定外銷農產品的品質，並推動農機設備的外銷和整廠輸出；推行地產地消，促進市場區隔，如持續整合推動農產品標章制度，讓消費者可辨別國產與進口農產品，並推動全民食農教育。

農委會將建構完整冷鏈場域和供應鏈提升農產品價值，如今年起一連4年、投入至少32億元的桃園農業物流園區，以及從今年起分3年期、總計84億元來建構農產品冷鏈系統，陳吉仲說，提升冷鏈物流的基礎建設和營運能力後，可升級產銷環境，也能提升農產品內外銷到貨品質；此外，擴大從2018年起就開始的「對地綠色環境給付」，加速調整農產業結構，鼓勵稻農轉作其他外銷主力或進口替代作物，並輔導轉為有機或環境友善耕作，持續推動產銷履歷認證等；加強農業生產、加工、銷售等升級或是加值轉型，如投入92億元經費發展智慧農業，持續推動農業科技的成果運用。

加入CPTPP後，進出口貿易將更頻繁，需強化檢疫與檢驗，以保護我國農畜場、人民的健康與安全，陳吉仲說，爭取擴大防檢局防檢疫人力，也爭取會員間檢疫認定效力同等認可，同時加強生產環境監控管理，降低病蟲害入侵與環境污染風險；另農委會今年7月1日掛牌成立農險基金，並陸續開辦25種品項的農業保險保單，如釋迦和香蕉收入保險、豬隻死亡保險等外，推動農民職災保險、農民退休金制度等，陳吉仲說，還會再擴大農業保險，研議如日、美等國，推出農場收入保險，讓農民可免除天災、人為操作價格因素的風險，農民繳納保費後就可以保障收入。

陳吉仲強調，加入CPTPP對國家整體經貿有益，農業部門也是國家整體經濟一環，會全力配合外，也從過去加入WTO後，我國農業成長顯著觀察，認為加入CPTPP，若可掌握契機，農業也趁此升級，5年後可達農產品外銷再增5百億元目標。

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