預告贈台疫苗「還沒結束」！佐藤正久：將繼續提供
〔即時新聞／綜合報導〕台灣總統蔡英文在推特以日文感謝日本5度贈台疫苗、支持台灣加入CPTPP表達謝意；對此，日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久25日透過推特表示，贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。
佐藤正久透過推特發文，感謝台灣提供給日本相關醫療設備，支持當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID）疫情，也提到贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。
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針對台灣申請加入CPTPP，佐藤正久表示，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加入意義重大，強調會幫忙相關事宜，
此外，佐藤正久也希望美國能幫忙讓秘魯、墨西哥等CPTPP美洲成員國支持台灣，新加坡將於明年擔任輪值主席，紐西蘭與日本明年則是輪值副主席，目前台灣與紐西蘭之間已有FTA協定，佐藤正久推測，以英國的例子來看，台灣的申請案在明年或有結果。
まだ終わりではありません、— 佐藤正久 （@SatoMasahisa） September 25, 2021
必要なワクチン支援は続きます。また、先般のコロナ関連医療機器の供与、ありがとうございました。各種台湾関連のセミナーでも述べた通り、TPP 11加盟はこれからが勝負です。サプライチェーン空白を作らない為にも加盟の意義は大きい、微力ながら汗をかきます。 https://t.co/ygQbQ1mgDe
【米、台湾加盟後押し ＴＰＰ申請 「民主主義」評価】— 佐藤正久 （@SatoMasahisa） September 25, 2021
米国による中南米のメキシコやペルーへの働きかけも期待したい。
来年のTPP議長国はシンガポール、日本とNZが副議長国。台湾がFTAを締結しているのはシンガポールとNZ。英の例を見ても、加盟には、年を跨ぐのは確実 https://t.co/GkL6DCB0YZ