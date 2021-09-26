為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    預告贈台疫苗「還沒結束」！佐藤正久：將繼續提供

    日本政府捐贈台灣的第五批50萬劑AZ武漢肺炎疫苗於25日下午運抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    日本政府捐贈台灣的第五批50萬劑AZ武漢肺炎疫苗於25日下午運抵台灣。（記者朱沛雄攝）

    2021/09/26 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣總統蔡英文在推特以日文感謝日本5度贈台疫苗、支持台灣加入CPTPP表達謝意；對此，日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久25日透過推特表示，贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。

    佐藤正久透過推特發文，感謝台灣提供給日本相關醫療設備，支持當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID）疫情，也提到贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。

    針對台灣申請加入CPTPP，佐藤正久表示，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加入意義重大，強調會幫忙相關事宜，

    此外，佐藤正久也希望美國能幫忙讓秘魯、墨西哥等CPTPP美洲成員國支持台灣，新加坡將於明年擔任輪值主席，紐西蘭與日本明年則是輪值副主席，目前台灣與紐西蘭之間已有FTA協定，佐藤正久推測，以英國的例子來看，台灣的申請案在明年或有結果。

    針對台灣申請加入CPTPP，佐藤正久表示，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加入意義重大。（歐新社檔案照）

    針對台灣申請加入CPTPP，佐藤正久表示，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加入意義重大。（歐新社檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    避免印太秩序向中傾斜 日應力促美國重返CPTPP
    2021/09/25 05:30

    避免印太秩序向中傾斜 日應力促美國重返CPTPP
    台積電、永齡採購案成功 苗博雅點2關鍵：官民合作避「港澳模式」
    2021/07/13 11:40

    台積電、永齡採購案成功 苗博雅點2關鍵：官民合作避「港澳模式」

    平實營區重劃建設優 房價坐4望5
    美國之音：日贈台疫苗高調互動 木已成舟未見中共強烈反應
    2021/06/18 23:26

    美國之音：日贈台疫苗高調互動 木已成舟未見中共強烈反應
    台灣獲美日捐贈疫苗！《環時》氣炸：民進黨嚴重哈日哈美
    2021/06/06 00:38

    台灣獲美日捐贈疫苗！《環時》氣炸：民進黨嚴重哈日哈美
    疫苗來台讓中國完敗！ 范世平曝小英重視國產疫苗2大原因
    2021/06/05 05:39

    疫苗來台讓中國完敗！ 范世平曝小英重視國產疫苗2大原因
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播