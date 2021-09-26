預告贈台疫苗「還沒結束」！佐藤正久：將繼續提供

日本政府捐贈台灣的第五批50萬劑AZ武漢肺炎疫苗於25日下午運抵台灣。（記者朱沛雄攝）

2021/09/26 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣總統蔡英文在推特以日文感謝日本5度贈台疫苗、支持台灣加入CPTPP表達謝意；對此，日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久25日透過推特表示，贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。

佐藤正久透過推特發文，感謝台灣提供給日本相關醫療設備，支持當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID）疫情，也提到贈台疫苗「還沒結束」，日本「將繼續提供必要的疫苗支援」。

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針對台灣申請加入CPTPP，佐藤正久表示，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加入意義重大，強調會幫忙相關事宜，

此外，佐藤正久也希望美國能幫忙讓秘魯、墨西哥等CPTPP美洲成員國支持台灣，新加坡將於明年擔任輪值主席，紐西蘭與日本明年則是輪值副主席，目前台灣與紐西蘭之間已有FTA協定，佐藤正久推測，以英國的例子來看，台灣的申請案在明年或有結果。

針對台灣申請加入CPTPP，佐藤正久表示，為了不讓供應鏈出現空白，台灣加入意義重大。（歐新社檔案照）

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