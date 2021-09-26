質疑朱立倫對美豬態度 學者：國民黨想美中兩邊討好越來越難

民主進步黨今日以「台灣民意變化、政黨競爭與兩岸關係」為題，於中央黨部舉辦第三場「國安與兩岸情勢」系列座談會。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/26 14:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨主席選舉昨出爐，台師大政研所教授范世平今指出，朱立倫當上國民黨主席後，對接下來美豬的公投態度為何？而接下來台灣要加入CPTPP，可能要進口福島5縣市食品，國民黨也會跳出來反對，如何「親美友日」？以當今局勢，國民黨必須在美、中兩邊「選邊站」，想要兩邊討好越來越困難，國民黨「親美、友日、和中」路線，會越來越遇到挑戰。

民進黨今上午舉辦第3場「國安與兩岸情勢」系列座談會，邀請政大選舉研究中心主任蔡佳泓、台師大政研所教授范世平、民進黨國際事務部主任羅致政出席。

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民進黨中國事務部副主任林琮盛指出，國民黨黨員結構高齡化，有投票權黨員34.5萬人，其中6成多是65歲以上且具40年以上黨齡者，黨員結構以深藍為主，也讓黨主席選舉都以深藍意見為主，新任黨主席朱立倫發言也是如此，例如中國禁止台灣釋迦、蓮霧進口，都是檢討被害人，而非加害者。

台師大政研所教授范世平指出，國民黨60歲以上黨員佔7成，黨員結構高度老齡化，張亞中能在國民黨內快速爬升，與黨員結構有關。張亞中的論述在台灣年輕人內沒有市場，朱立倫當選後，只是更多問題的開始，如何解決國民黨內路線問題、及重新論述兩岸與美日關係，是當務之急。

范世平認為，趙少康的「戰鬥藍」觀點，與1989年成立新國民黨連線有相當關連，即反對李登輝把台灣本土化，而張亞中這次競選所有說法，也都劍指李登輝。趙少康及這次國民黨的主席選舉像是回到32年前，想把國民黨「撥亂反正」回到兩蔣時代的國民黨狀況。

范世平認為，張亞中與趙少康將台灣年輕世代認同，歸因爲李登輝和陳水扁的倒行逆施，這是把困難問題簡單化，也是膚淺的看法。自我認同的轉變與台灣社會發展有關，國民黨若無法與年輕世代對話，未來很難在總統大選獲勝。

范世平指出，朱立倫當上國民黨主席後，接下來美豬的公投態度為何？接下來台灣要加入CPTPP，可能要進口福島5縣市食品，國民黨也可能會跳出來反對，如何「親美友日」？

范世平指出，以目前的局勢，國民黨必須在美、中兩邊「選邊站」，想要兩邊討好越來越困難。國民黨「親美、友日、和中」路線，會越走越遇到挑戰。

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