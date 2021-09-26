與習近平互傳電文被民進黨罵 朱立倫反擊了

朱立倫今（26日）晚在臉書發文，轟陸委會不該淪為「打壓兩岸關係委員會」，綠營各派系就使出慣用的抹紅伎倆，傾巢而出批評他主張的「求同尊異」。（記者李容萍攝）

2021/09/26 22:56

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席當選人朱立倫與中共總書記習近平的電文往返被民進黨及陸委會批評，朱立倫今（26日）晚在臉書發文，轟陸委會不該淪為「打壓兩岸關係委員會」，綠營各派系就使出慣用的抹紅伎倆，傾巢而出批評他主張的「求同尊異」。

朱立倫說，國民黨馬上要設置駐美代表處，也即將恢復兩岸對話平台，習近平總書記的賀電透露出對岸也希望和平對話，蔡政府過去5年苦求不得的兩岸善意，朱立倫當選黨主席第一天就露出曙光。

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朱立倫表示，他談「九二共識」、「求同尊異」10幾年了。應該捍衛的，堅守原則；應該相互諒解的，無需糾纏。一向強調「尊異」就是指捍衛民主自由是底線，今天對岸傳來賀電，這就代表彼此「求同尊異」重啓互動的一步。

朱立倫認為，蔡英文總統曾任陸委會主委多年，當然可以從賀電內文看出國民黨比政府更有能力穩固美中台三邊關係，又何必虛言狡詐欺瞞人民？

對於陸委會說他「反對台獨」是迎合中共，朱立倫說，他必須提醒，不論是台灣主流民意，或是美國政府及國際社會對兩岸的共識，都是「反台獨共識」，就是反對民進黨的「台獨黨綱」，這是民進黨不願、也不敢承認的痛腳。

朱立倫指出，美國白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）今年7月提到，「我們支持強健的美台非官方關係，但不支持台灣獨立，我們完全了解其敏感性」。一舉推倒了民進黨的台獨神主牌，而綠營在美方面前竟然不敢捍衛台獨黨綱，豈非自己已默認了反台獨就是國際社會的共識？

朱立倫批評，蔡總統掌握行政、立法、黨機器，是民進黨史上最有權力的總統，不敢推動台獨，徒留一紙偽詐的「民進黨台獨黨綱」來欺騙選民，原因就是害怕國際社會與台灣民眾支持中華民國的「反台獨共識」。

朱立倫說，兩岸關係是國之大事，每一小步都必須謹慎，每次磨合都非常重要。即便民進黨兩岸成績單被死當，甚至違背黨綱難以自圓其說，也別為了一黨之私而阻礙台灣民眾追求和平的渴望。

朱立倫聲稱，今天再一次應證，選擇國民黨，兩岸才有和平、對話及尊嚴，選擇民進黨，就是選擇戰爭、衝突、被矮化，他立場堅定，不會畏懼抹黑抹紅、貼標籤，維護區域的和平與繁榮，維護中華民國主權與台灣安全，國民黨當仁不讓。

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