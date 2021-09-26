「謀統一敬謝不敏」柯建銘批：藍黨魁選舉是拍案叫絕的爛戲

立法院民進黨團總召柯建銘。（柯建銘辦公室提供）

2021/09/26 21:57

〔記者謝君臨／台北報導〕朱立倫昨（25）日當選國民黨新任黨主席，立法院民進黨團總召柯建銘今天表示，這場黨主席選舉讓台灣人更了解國民黨的惡鬥，是令人拍案叫絕的爛戲，並分析朱將面臨如何對內整合、如何面對美國及中共等三大挑戰。柯建銘也批評，朱立倫面對習近平賀詞中所述：「為台海謀和平」、「為國家謀統一」，竟然毫無回應，其實只要回「謀和平可以，謀統一敬謝不敏」，簡單不過。

柯建銘表示，國民黨新任主席昨天終於選出，結果並無太大意外，在棄保下，這場黨主席選舉最大的附加價值，是讓台灣人更了解國民黨的惡鬥，是晚近難得一飽眼福，精采絕倫，令人拍案叫絕的爛戲。

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柯建銘指出，整個國民黨主席選舉過程中，只見互鬥、惡鬥、比狠、比操作互相摧毀，不見任何論述談到國家願景，未來挑戰，國民黨改造體質調整，如何帶領人民回到主流民意，贏得人民信任支持，只看到老舊國民黨的赤裸裸鬥爭，台灣人民慶幸還好他們這種做法，大概只想永遠在野，但持平而論也非國家之幸之福。

柯建銘說，朱立倫當選後中氣十足、大言不慚地聲稱「今晚開始是民進黨擔心的時候，充滿戰鬥力的國民黨是『戰鬥藍』，也是『必勝藍』。這種吹口哨壯膽，口號式的語言，何其心虛，騙人騙己罷了」，其實朱立倫的「擔心與挑戰」才剛開始，這是哪門子的起手勢。

他認為，首先，一個「國民黨史上得票率最低」的黨主席，也是「台灣政黨史黨主席選舉史上得票數最低」的首例，註定是最弱勢的黨主席。柯建銘說，朱立倫要面對的是：如何整合內部矛盾，不只是路線問題，還有本土、深藍、紅統的割裂，歷史包袱，體質調整，何其困難。年輕人不會加入，台灣人也不會支持。只靠仇恨卻毫無擴張能力，只有不斷內耗，一直萎縮，離人民越來越遠，這是朱必須擔心及面對挑戰的原點。

柯建銘分析，尤其選票三分，投票率低就是一個警訊，朱立倫得票率45.7%、張亞中32.59%、江啟臣18.87%，將來朱立倫要面對的有張的紅統派，及圖謀總統大位的趙少康的「戰鬥藍」，「如何整合？整合不是請客吃飯拜訪即可，是路線問題、是黨走向問題、體質問題，在趙張兩人壓擠之下，本土派勢必退位，越走越偏、越深藍化、極端化、鷹派化」，只有「話術」、「精算」，難成其就的，這是「挑戰一」。

其次，如何面對美國及中共？柯建銘表示，這是更大的考驗，對於公投問題，朱立倫居然說不用再宣傳公投內容，就叫做倒閣公投，全名叫不信任投票公投，呼籲全部投贊成票。

柯建銘說，朱立倫騙國民黨、騙台灣人民也罷，美國現在於世界局勢中，認為最大的變數是中共，雙方對峙，全球大變局大賽局中，難道老美會傻到被這種話術騙？精算到美國人身上，美豬的問題是不可迴避的，站在美國對立面如此清楚，只用設代表處是沒有辦法交代的，這是「挑戰二」。

最後，最嚴重的是對習近平的賀詞及回函的態度，根本就是唱和，把兩岸現狀改變及情勢險峻推給民進黨的去中反中，而不見國際局勢，不見中共文攻武嚇，加害者被害者錯置，是非不明，邏輯不通，這樣的黨主席如何帶領台灣主流民意，難怪張亞中大喜兩岸和平露出曙光，這是「挑戰三」。

柯建銘表示，「朱主席」這兩天的言行，除了話術精算外，毫無核心價值，這三大挑戰，朱主席鐵定過不了，這個黨除了「深藍化」，「鷹派化」，「極端化」外，只有繼續沉淪，何來正常倫？如何重返執政，只淪為泡沫化。最後，再重說一次，沒有忠誠的反對黨，站在國家立場、人民福祉、回歸主流民意上的良性競爭，絕非國家之福之幸。「朱主席，你以為如何？你的起手勢歪樓了，請見諒」。

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