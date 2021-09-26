回鍋國民黨主席 朱立倫：首要工作把失聯同志找回來

朱立倫回鍋當選國民黨主席，今（25日）午到新竹縣黨部感恩謝票，與竹縣黨籍民意代表和黨代表們合影。 （記者廖雪茹攝）

2021/09/26 15:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕朱立倫回鍋當選國民黨主席，今（26日）午到新竹縣黨部謝票時強調，目前最重要的是，把沒有繳黨費、失聯等或曾經是國民黨同志找回來；對於年底的公投，他強調，簡單一句話，「12月18日請大家出來倒閣」，民進黨的不信任投票就是倒閣，全部投同意票，讓4個公投通通過關。

朱立倫表示，他當黨主席，民進黨的頭痛時間就開始了，過去欺負國民黨的時候已經結束了，國民黨從今而後都會團結在一起，昨天晚上他就說過，選舉已經結束，國民黨是民主的政黨，應該展現民主的風範，同志的每一票都代表對國民黨及中華民國的熱愛。

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朱立倫說，目前國民黨員有37萬人，但還有1、20萬人沒有繳黨費、失聯等，或曾經是國民黨同志，他發出召集令，希望把這些人找回來國民黨這個大家庭；他強調，當黨員持續成長，國民黨就愈來愈強，黨員分布也會愈來愈年輕，愈來愈符合社會的結構。

對於年底的公投，朱立倫說，不用再宣傳公投的內容，簡單一句話，「12月18日請大家出來倒閣」，民進黨的不信任投票就是倒閣，全部投同意票，讓4個公投通通過關。

朱立倫強調，國民黨要有戰鬥力，更要有決心，團結一致，國民黨是戰鬥藍、更是必勝藍，把中華民國贏回來，2024就靠大家共同的決心。他呼籲，每一場戰役都不能置身事外，希望大家一起用選票罷免反民意的立委，大家一起努力，幫忙拉票。

立委林為洲詞致時表示，台灣的政治局勢，藍、綠各有20到30%的鐵票，勝負就在中間選民年輕選票。這也是他之所以特別支持朱立倫主席的原因，不是因為張亞中教授不好，而是將來在朱主席的帶領下，爭取中間選票，爭取年輕選民的支持比較有機會，如此國民黨在2022年和2024年才能打贏勝戰。

朱立倫回鍋當選國民黨主席，今（25日）午到新竹縣黨部謝票時強調，目前最重要的是，把沒有繳黨費、失聯等或曾經是國民黨同志找回來。 （記者廖雪茹攝）

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