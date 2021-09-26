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    就是沒提到「這4字」！中官媒證實習近平已收到朱立倫覆電

    朱立倫25日當選國民黨主席，習近平26日發賀電（左圖），朱立倫隨後回函致謝（右圖）。（圖由朱立倫辦公室、國民黨提供）

    朱立倫25日當選國民黨主席，習近平26日發賀電（左圖），朱立倫隨後回函致謝（右圖）。（圖由朱立倫辦公室、國民黨提供）

    2021/09/26 17:57

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉25日結束，前主席朱立倫回鍋當選，今天（26日）上午收到中共總書記習近平賀電，隨後也覆電，強調希望在「堅持九二共識」、「反對台獨」的基礎上繼續交流，強調「求同尊異」。不過，中國官媒《新華社》下午證實習近平收到覆電時，卻未提到朱立倫強調的「求同尊異」4字。

    習近平26日發賀電給朱立倫，朱立倫隨後也回覆，稱國共兩黨各層交流合作在這30多年來都獲得相當良性的進展，不忘批民進黨政府的反中政策「改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻」。朱立倫還強調：「兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後貴我兩黨在九二共識、反對台獨的基礎上，求同尊異，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行。」

    朱立倫一直以來主張「求同尊異」論述，2015年首度擔任國民黨主席時，曾赴北京與習近平會談，當時就強調過「求同尊異」。朱立倫這次回鍋國民黨主席，於覆電中再提「求同尊異」，受訪時也多次強調自己希望「在求同存異之外，將來能夠進一步的求同尊異」。

    中共官媒《新華社》 今下午證實習近平已收到朱立倫的回函，不過提到朱立倫的覆電內容卻與國民黨公布的版本有些差異，僅提到朱稱「兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在九二共識、反對台獨基礎上，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定」，未見朱立倫積極強調的「求同尊異」。

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