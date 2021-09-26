謝票之旅桃園起跑 朱立倫強調團結國民黨 不讓民進黨見縫插針

朱立倫謝票之旅桃園起跑，他強調將團結國民黨，不讓民進黨見縫插針。（記者李容萍攝）

2021/09/26 14:05

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席選舉昨晚落幕，朱立倫以8萬5164票回鍋當選，得票率45.78％，今（26）日啟動全台謝票行程第一站選擇桃園市，對於外界認為他是歷屆黨主席得票率最低者，會不會擔心黨內的意見分歧，對此，他表示：「昨天不管黨內先進支持的是哪一位候選人，都是支持國民黨，都是最愛中華民國，從昨天晚上開始就是國民黨團結的時刻。」

他強調大家開心一夜就好，現在是戰鬥的開始，接下來國民黨會團結一致，希望能找回所有失聯的黨員，不會再讓民進黨見縫插針。

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朱立倫表示，桃園是他的家鄉、桃園是他的根，他參選的第一站是到桃園，當然謝票的第一站也是回桃園，桃園永遠都是他的家，謝謝家鄉、黨內先進同志，給他最大的溫暖、最多的支持，希望能找回所有失聯黨員，讓國民黨的黨員同志更多。

朱立倫表示，黨主席選舉落幕後應放下爭端，黨主席是球隊總教練，希望讓所有人能發揮所長，明年打勝仗，用團結的國民黨獲得大家認同，他呼籲不管支持的是哪位候選人，都是支持國民黨的，不管是深藍、淺藍，是什麼藍，今後都是正藍，大家都要團結在一起。

另外，對於孫文學校總校長張亞中曾說對於這次黨主席選舉品質不甚滿意，朱立倫也說，張教授很大器也很正向，希望國民黨將來大家一起努力，自己已經打電話特別謝謝過他，之後也會安排時間親自拜會張亞中、江啟臣與卓伯源請益，「國民黨不會再讓民進黨見縫插針，不會再有機會給民進黨，是團結一致的國民黨」。

對於朱立倫喊出「桃園是他的家，明年桃園一定要贏回來」，兼任國民黨桃國市黨部主委的桃園市議會議長邱奕勝代表致詞恭喜朱立倫當選，邱表示，今天是桃園的大喜之日，自家子弟出外打拚，如今以最愉快的心情返鄉，國民黨如今已沒有黨產，他感謝黨員同志、各級民代選舉期間總動員，讓朱立倫在桃園得票可以過半，選舉已經落幕，他相信朱號的能力，今後唯有團結，國民黨才能站起來。

朱立倫（中）謝票之旅桃園起跑，圖左起為立委張育美、呂玉玲、桃園市議會議長邱奕勝及立委萬美玲、魯明哲、 副議長李曉鐘等人同台喊「國民黨加油」。（記者李容萍攝）

朱立倫（中）謝票之旅桃園起跑，與與會民代同台高喊「國民黨加油」。（記者李容萍攝）

朱立倫（中）謝票之旅桃園起跑，國民黨黨籍民代幾乎全員到齊。（記者李容萍攝）

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