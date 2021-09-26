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    金美齡邀高市早苗 選後到總統府讓小英總統請吃飯

    高市早苗與前總統府國策顧問金美齡對談，提到日前與蔡英文總統的視訊會談，她覺得非常光榮。金美齡邀高市到總統府讓蔡英文總統請客。（取自網路）

    高市早苗與前總統府國策顧問金美齡對談，提到日前與蔡英文總統的視訊會談，她覺得非常光榮。金美齡邀高市到總統府讓蔡英文總統請客。（取自網路）

    2021/09/26 17:14

    〔駐日特派員林翠儀／東京26日報導〕自民黨總裁候選人高市早苗與前總統府國策顧問金美齡對談中，提到日前與蔡英文總統的視訊會談，她覺得非常光榮。金美齡邀高市到總統府讓蔡英文總統請客，高市毫不遲疑地說「好想去喔」。

    高市在20日傍晚，以視訊透過通譯與蔡英文進行約半小時的會談，後來公布的影片約7分鐘。2人會談在日本網路引起很高的話題，尤其在會談後2天，台灣就宣布已正式提出參加CPTPP的申請，又在網路引起了很多聯想與解讀。

    高市與金美齡對談時表示，她以前只能從電視上看到蔡英文總統，對蔡總統的印象是，有出色的保守理念與堅定的愛國心，並且重視國家主權，非常傑出的政治領袖。雖然這次是用視訊方式和蔡總統見面，但蔡總統笑容滿面，沒有任何架子非常好交談。

    金美齡一聽馬上出示她與蔡英文總統見面時的照片，高市不由自主地「真好，好羨慕喔」。金美齡雖在數年前已入籍日本，但仍很關心台灣的政情，去年台灣總統大選前，她也返台聲援蔡英文並提出建言，蔡英文為表謝意宴請金美齡全家吃飯。

    金美齡表示，蔡英文的總統任期已經進入第2任，她問高市，日本會不會慢了一步，高市表示「的確如此」。

    會談最後，金美齡還說，蔡總統曾邀她到總統府吃飯，金美齡說總統府的飯菜一定不好吃，結果蔡總統搖搖頭說，「我有專任廚師」。金美齡問高市說，下次如果蔡總統再邀她吃飯要不要一起去，高市毫不遲疑地說「好想去喔」，金美齡說當上首相後可能去不了，要不就在總裁當選後、首相就任前去吧。

    高市說，最近忙著總裁選舉的拉票等活動，每天半夜回到議員宿舍只能吃微波爐加熱過的冷凍章魚燒，現在肚子裡只有章魚和麵粉。

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